Công an xã đồng hành cùng người dân từ những việc làm nghĩa tình
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Công an Xuân Sơn, TP Hồ Chí Minh không chỉ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đảm bảo ANTT trên địa bàn mà còn giúp đỡ nhân dân từ những việc làm nhỏ nhất nhưng đầy nghĩa tình.
Trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an xã Xuân Sơn, TP Hồ Chí Minh nắm được hoàn cảnh của ông Lý Thiệt (SN 1972, ngụ ấp Suối Giàu, xã Xuân Sơn).
Ông Thiệt thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu, công việc không ổn định, một mình chăm sóc con gái nhỏ. Do không có phương tiện đi lại và điều kiện kinh tế hạn chế, ông gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cũng như thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.
Nắm được hoàn cảnh trên, Đại úy Nguyễn Hữu Triệu Vĩ, cán bộ phụ trách địa bàn ấp Suối Giàu, đã trao đổi với Ban điều hành ấp để tìm phương án hỗ trợ. Qua đó, Ban điều hành ấp Suối Giàu đã hỗ trợ ông Thiệt một chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng cùng SIM điện thoại, giúp ông có phương tiện liên lạc và sử dụng các tiện ích số.
Chiều 19/11, Đại úy Nguyễn Hữu Triệu Vĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đến tận nhà, hỗ trợ đưa ông Thiệt đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn để thực hiện thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ Công an xã còn hướng dẫn ông Thiệt sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng như “SOS ANTT Công an TP Hồ Chí Minh”, “VNeTraffic”, “Báo cháy 114” và “Công dân số TP Hồ Chí Minh”, giúp ông từng bước tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống.
Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công an xã Xuân Sơn và Ban điều hành ấp Suối Giàu đã giúp ông Thiệt tháo gỡ một phần khó khăn trong cuộc sống, thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-xa-dong-hanh-cung-nguoi-dan-tu-nhung-viec-lam-nghia-tinh-post828185.html