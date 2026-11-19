Trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an xã Xuân Sơn, TP Hồ Chí Minh nắm được hoàn cảnh của ông Lý Thiệt (SN 1972, ngụ ấp Suối Giàu, xã Xuân Sơn).

Xuống tận nhà chở anh Thiệt lên trụ sở Công an để thực hiện thủ tục đăng ký và kích hoạt định danh điện tử.

Ông Thiệt thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu, công việc không ổn định, một mình chăm sóc con gái nhỏ. Do không có phương tiện đi lại và điều kiện kinh tế hạn chế, ông gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cũng như thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Nắm được hoàn cảnh trên, Đại úy Nguyễn Hữu Triệu Vĩ, cán bộ phụ trách địa bàn ấp Suối Giàu, đã trao đổi với Ban điều hành ấp để tìm phương án hỗ trợ. Qua đó, Ban điều hành ấp Suối Giàu đã hỗ trợ ông Thiệt một chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng cùng SIM điện thoại, giúp ông có phương tiện liên lạc và sử dụng các tiện ích số.

Chiều 19/11, Đại úy Nguyễn Hữu Triệu Vĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đến tận nhà, hỗ trợ đưa ông Thiệt đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn để thực hiện thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cái bắt tay thật chặt, lời cảm ơn chân tình từ anh Thiệt tô điểm thêm tình quân dân gắn bó.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ Công an xã còn hướng dẫn ông Thiệt sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng như “SOS ANTT Công an TP Hồ Chí Minh”, “VNeTraffic”, “Báo cháy 114” và “Công dân số TP Hồ Chí Minh”, giúp ông từng bước tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công an xã Xuân Sơn và Ban điều hành ấp Suối Giàu đã giúp ông Thiệt tháo gỡ một phần khó khăn trong cuộc sống, thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.