Công an xã đồng hành cùng đồng bào Gié-Triêng đi thi bằng lái

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Công an xã Phước Năng phối hợp Trung tâm lái xe đưa người dân đến xã Đại Lộc để thi sát hạch lái xe.

Sáng 19-9, tại điểm tổ chức sát hạch giấy phép lái xe ở xã Đại Lộc, cách trung tâm xã Phước Năng hơn 120km, Công an xã đã trực tiếp đưa người dân trên địa bàn đến điểm thi từ sớm để thực hiện các thủ tục trước khi bước vào kỳ sát hạch. Tại đây, Công an xã kiểm tra, đối chiếu danh sách, nắm số lượng người tham gia; đồng thời trao đổi với cán bộ làm nhiệm vụ sát hạch và hướng dẫn người dân đến đúng khu vực chờ thi.

Xã Phước Năng là xã miền núi, phần lớn người dân là đồng bào Gié-Triêng. Do điều kiện địa bàn, khoảng cách đến nơi tổ chức sát hạch khá xa, việc tự đi lại đối với một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Không ít trường hợp lần đầu tham gia sát hạch nên chưa quen đường, chưa nắm rõ địa điểm và các bước thực hiện. Với bà con nơi núi rừng, một hành trình xuống điểm thi đôi khi không chỉ là chuyện quãng đường, mà còn là sự bỡ ngỡ trước một địa điểm và những thủ tục chưa quen.

Chị Hồ Thị Hỏa, một trong những người dân tham gia kỳ sát hạch, cho biết: "Tôi muốn thi lấy bằng lái xe nhưng điểm thi ở xa, nếu tự mình đi thì cũng hơi lo, nhất là không rành đường. Được Công an xã hướng dẫn, hỗ trợ bà con đi thi như vậy tôi thấy rất yên tâm, thuận lợi hơn nhiều. Tôi rất cảm ơn các cán bộ Công an đã quan tâm, hỗ trợ bà con".

Cùng chung tâm trạng, anh Hồ Văn Ngọt chia sẻ: "Đây là lần đầu em thi nên cũng khá lo lắng, vì mình ở xa, lại không rành đường xuống dưới. May mà có các anh Công an xã hỗ trợ nên mọi người thuận lợi hơn trong việc đi lại, tham gia kỳ thi. Em thấy sự hỗ trợ này rất thiết thực, ý nghĩa".

Để hỗ trợ người dân ngay từ khâu đầu tiên, 2 tháng trước, Công an xã Phước Năng đã phối hợp với Trung tâm đào tạo lái xe tổ chức phát hồ sơ, tiếp nhận đăng ký, tuyển sinh và đào tạo giấy phép lái xe hạng A, A1 cho công dân trên địa bàn. Người dân được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, nắm lịch học, nội dung ôn tập và các yêu cầu liên quan đến kỳ sát hạch.

Trung tá Phan Minh Ngọc- Phó Trưởng Công an xã Phước Năng chúc mừng người dân hoàn thành bài thi.

Sau thời gian học tập, ôn luyện và hoàn thiện các điều kiện dự thi, ngày 19-9, Công an xã Phước Năng tiếp tục phối hợp với Trung tâm đào tạo lái xe hỗ trợ phương tiện đưa, đón người dân đến địa điểm tổ chức sát hạch.

Tại điểm thi, Công an xã tiếp tục hỗ trợ người dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra lại danh sách, trao đổi số lượng với cán bộ sát hạch, hướng dẫn các trường hợp còn lúng túng về thủ tục và khu vực chờ thi. Việc hướng dẫn được thực hiện trực tiếp, giúp bà con chủ động hơn trước khi bước vào kỳ sát hạch. Trong thời gian chờ, cán bộ Công an xã cũng hỏi thăm, động viên người dân thực hiện tốt phần thi của mình.

Trung tá Phan Minh Ngọc- Phó Trưởng Công an xã Phước Năng cho biết: "Qua nắm tình hình, đơn vị nhận thấy nhiều người dân trên địa bàn có nhu cầu tham gia sát hạch lái xe nhưng điểm thi được tổ chức khá xa. Từ thực tế đó, Công an xã chủ động hỗ trợ bà con từ khâu tập hợp, thông báo thời gian, địa điểm, hướng dẫn những nội dung cần chuẩn bị và hỗ trợ di chuyển đến điểm thi".

"Việc hỗ trợ không chỉ nhằm tạo thuận lợi trong đi lại mà còn giúp người dân nắm được những thông tin cần thiết, chủ động thực hiện đúng các yêu cầu của kỳ sát hạch. Chúng tôi mong muốn qua những việc làm cụ thể như vậy sẽ giúp người dân thuận lợi hơn, yên tâm hơn khi tham gia sát hạch. Với lực lượng Công an xã, những vấn đề nào trong khả năng của mình, khi nhân dân cần, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn để người dân được thuận lợi nhất và qua đó thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ", Trung tá Ngọc nhấn mạnh.

Từ một nhu cầu cụ thể của người dân, Công an xã Phước Năng đã chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo để tổ chức hỗ trợ một cách xuyên suốt. Với đồng bào Gié-Triêng, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp rút ngắn một phần khoảng cách từ bản làng đến điểm sát hạch, mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của lực lượng Công an với người dân nơi vùng cao.

Đó cũng là cách để tinh thần "Ba Nhất", nhất là nội dung "Gần dân nhất", được cụ thể hóa bằng những phần việc gần gũi, thiết thực trong đời sống. Từ những con đường vùng núi đến điểm sát hạch, sự tận tình của người chiến sĩ Công an đang góp phần nối gần hơn khoảng cách giữa lực lượng Công an với nhân dân, để mỗi khi bà con cần, luôn có những người sẵn sàng đồng hành.