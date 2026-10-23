Công an xã Đông Cuông kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn giao thông

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 22/10, tại khu vực đường liên thôn thuộc xã Đông Cuông, anh Hoàng Tòn Nhị, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Tát, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai trong quá trình điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường đã tự ngã, bị thương vùng đầu.

Thời điểm xảy ra sự việc, Tổ công tác Công an xã Đông Cuông đang di chuyển qua khu vực trên đã kịp thời phát hiện người bị nạn. Trước tình huống cấp bách, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa anh Nhị đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ đưa anh Nhị đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của Tổ công tác thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, hết lòng vì Nhân dân.