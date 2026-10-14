Công an xã đến trường nâng đỡ ước mơ học trò nghèo học giỏi

Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) trao quà cho 2 học sinh nghèo vượt khó

Trên góc bảng xanh của lớp 4C3 Trường Tiểu học Ứng Hòa A (xã Ứng Hòa, Hà Nội), nét phấn trắng ghi sĩ số 31 học sinh vẫn còn mới. Dưới dãy bàn gỗ đầu lớp, chiếc hộp bút vải còn mở nắp.

Tiết học ngày 14/10 bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Giữa bục giảng, em Nguyễn Minh Thư đứng ngay ngắn, hai tay ôm chặt phong bì học bổng cùng túi quà đỏ thắm từ Thượng úy Lý Bá Lâm, Công an xã Ứng Hòa. Ngay khoảnh khắc ấy, ba mươi người bạn cùng lớp ùa lên bục giảng, vây quanh Thư, đồng loạt giơ tay tạo hình trái tim chụp ảnh kỷ niệm.

Cùng ngày, tại phòng họp Trường THCS Ứng Hòa A, một cuộc gặp gỡ ấm cúng khác cũng vừa diễn ra. Trước sự chứng kiến của các cô giáo trong trường, đại diện Công an xã Ứng Hòa và Đoàn Thanh niên xã đã trực tiếp trao suất quà khuyến học cho em Nguyễn Nam Khánh, học sinh lớp 6A8. Hoạt động này do hai đơn vị phối hợp thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tính từ mốc 15/10/1956 đến 15/10/2026.

Khánh và Thư đều là học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Ứng Hòa. Dù cuộc sống thường nhật thiếu thốn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, cả hai em chưa từng sao nhãng chuyện sách đèn. Suốt năm học vừa qua, vượt lên những chật vật của gia đình, hai cô cậu học trò nhỏ vẫn đều đặn đến lớp và duy trì kết quả học tập ở nhóm dẫn đầu. Cuối năm học ấy, cả Nguyễn Nam Khánh lẫn Nguyễn Minh Thư đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Tấm giấy khen của hai em là câu trả lời thuyết phục cho sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh.

Để những phần quà đến đúng người, tuổi trẻ Công an xã Ứng Hòa đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh nghèo hiếu học. Thay vì tổ chức nghi thức cầu kỳ hay mời các em về trụ sở, những người lính công an cơ sở chọn cách tìm đến tận trường, bước vào tận lớp. Sự xuất hiện của sắc áo xanh cảnh sát bên bục giảng khiến món quà nhỏ trở thành niềm tự hào của các em trước thầy cô và bè bạn.

Tại xã Ứng Hòa, song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an xã luôn sát cánh cùng các đoàn thể trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn gọn để trả lại tiết học cho nhà trường. Dưới khẩu hiệu Thi đua dạy tốt, học tốt treo trang trọng trên tường lớp, ánh mắt cô bé lớp 4C3 lấp lánh niềm vui bên món quà mới nhận.