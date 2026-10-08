Công an xã đến bên giường bệnh làm căn cước cho người yếu thế

Công an xã Minh Châu, Hà Nội mang máy móc làm Căn cước cho người yếu thế tại giường bệnh

Căn buồng nhỏ sáng lên bởi ánh đèn từ màn hình máy tính. Ngay sát mép giường, nơi một thanh niên đang nằm liệt với dây truyền dịch cắm trên tay, hệ thống thiết bị thu nhận dữ liệu Căn cước được thiết lập. Một cán bộ công an khom lưng thao tác trên bàn phím, người còn lại cầm máy ảnh, kiên nhẫn canh góc chụp cho công dân đang nằm.

Không có phông nền tiêu chuẩn. Không có ghế ngồi ngay ngắn. Mọi thứ diễn ra trong không gian sinh hoạt chật chội của một gia đình tại xã Minh Châu, Hà Nội vào ngày 7/10/2026.

Đó là một phần trong buổi làm việc lưu động của tổ công tác Cảnh sát khu vực Công an xã Minh Châu. Nhằm giải quyết thủ tục cho những người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo không thể đi lại, tổ công tác đã trực tiếp mang theo thiết bị chuyên dụng đến từng nhà.

Việc lấy vân tay, chụp ảnh, thu thập dữ liệu mống mắt đối với người khỏe mạnh tại trụ sở vốn chỉ mất vài phút. Nhưng khi làm tại nhà bệnh nhân, đây lại là một thử thách. Không gian chật hẹp thiếu sáng, người bệnh không thể tự ngồi dậy hay đổi tư thế.

Cán bộ chiến sĩ phải tự xoay xở kê kích bàn ghế để đặt dàn máy tính để bàn, người cầm máy ảnh phải căn chỉnh từng góc độ sao cho bức ảnh thẻ đáp ứng đúng tiêu chuẩn dữ liệu dân cư mà vẫn không khiến người bệnh mệt mỏi.

Nằm trong đợt thi đua “Ba nhất”, lực lượng công an cơ sở chọn cách chuyển hóa mục tiêu thành những việc làm cụ thể. Thay vì yêu cầu người dân tìm cách đến trụ sở, hoặc ủy quyền làm các giấy tờ xác nhận phức tạp, hệ thống máy móc được mang đến tận nơi. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên trong căn buồng vắng thay cho mọi lời cam kết.

Hoàn thiện hồ sơ cho một trường hợp đặc biệt tốn thời gian gấp nhiều lần so với thông thường. Phải khuân vác, lắp đặt, rồi tháo dỡ thiết bị để tiếp tục di chuyển sang nhà khác. Nhưng đổi lại, những người yếu thế nhất trong xã hội bớt đi được một rào cản hành chính. Họ có giấy tờ tùy thân hợp lệ để hưởng các chế độ bảo trợ, khám chữa bệnh mà không phải chịu cảnh cáng võng, đưa đón vất vả.

Cuộc sống bình yên đôi khi không bắt đầu từ những chiến công lớn. Nó bắt đầu từ sự cẩn trọng của người cán bộ khu vực khi cúi người chụp một tấm ảnh thẻ ngay trên giường bệnh...