Công an xã dạy tiếng Việt cho cho đồng bào Cơ Tu

Đồng bào Cơ Tu tại thôn Agiốc, xã A Vương tham gia lớp học tiếng Việt do Công an xã tổ chức.

Điểm đặc biệt của lớp học là sự gắn kết hai chiều giữa lực lượng Công an và người dân. Nếu cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn bà con từng con chữ tiếng Việt thì chính các học viên cũng sẽ trở thành những "người thầy", hỗ trợ dạy tiếng Cơ Tu cho những cán bộ, chiến sĩ chưa biết ngôn ngữ của đồng bào. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp mà còn tạo sự gần gũi, thấu hiểu, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Theo kế hoạch, lớp học tại thôn Agiốc diễn ra trong 3 tháng, với thời gian học được bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của bà con vùng cao. Công an xã đặt mục tiêu 45/45 học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đọc thông, viết thạo tiếng Việt, đồng thời tự tin sử dụng một số tiện ích số cơ bản phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Ngoài đứng lớp, cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Vương còn trang bị sách, vở, bút viết cho toàn bộ học viên. Những con chữ được trao đi không chỉ mở thêm cánh cửa tri thức cho đồng bào mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, hết lòng phục vụ nhân dân nơi phên giậu phía Tây Đà Nẵng.