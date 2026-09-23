Công an xã Đất Đỏ tuyên truyền phòng, chống ma túy và an toàn giao thông cho hơn 3.000 học sinh, giáo viên

Hoạt động được triển khai tại 3 điểm trường gồm Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Đất Đỏ (Cơ sở 1) và Trường THCS Đất Đỏ (Cơ sở 2), nhằm góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh ngay từ những ngày đầu năm học 2026 - 2027.

Các báo cáo viên Công an xã Đất Đỏ tuyên truyền tại các trường học và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh

Tham gia các chương trình tuyên truyền có gần 2.900 học sinh và 150 cán bộ, giáo viên. Tại đây, lực lượng Công an đã phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật thiết thực về phòng, chống ma túy; đồng thời giúp học sinh nhận diện các nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

Thông qua các nội dung tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa trước những nguy cơ liên quan đến ma túy, kiên quyết nói không với ma túy và các chất gây nghiện. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trong lứa tuổi học sinh.

Cùng với công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Những nội dung được phổ biến gồm chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và nhận diện những hành vi vi phạm mà học sinh thường gặp khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, tại các chương trình, học sinh được tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi học sinh khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông và môi trường học đường an toàn, văn minh.

Việc Công an xã Đất Đỏ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 và các nhà trường tổ chức tuyên truyền ngay trong thời điểm năm học mới bắt đầu góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông.

Qua đó, hoạt động cũng phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong công tác giáo dục, quản lý, bảo vệ thế hệ trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy và xã hội giao thông văn minh, an toàn.