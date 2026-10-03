Công an xã Đất Đỏ: Hưởng ứng 'Ngày toàn dân PCCC' và thành lập các đội dân phòng trên địa bàn

Dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã; Trung tá Chu Đức Thiện, Phó Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 28, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM; Ban Chỉ huy Công an xã, đại diện các ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn.

Đồng chí Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, gas, nguồn lửa, nguồn nhiệt, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ cháy, nổ; tiếp tục củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, nâng cao kỹ năng xử lý cháy ban đầu và thoát nạn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân trang bị phương tiện chữa cháy, bảo đảm lối thoát nạn, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Các đại biểu và thành viên 14 Đội dân phòng được tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng PCCC, CNCH

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên 14 Đội dân phòng được Đội PCCC và CNCH khu vực 28 tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng PCCC, CNCH, nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng và khả năng chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đại diện lãnh đạo xã trao Quyết định thành lập 14 Đội dân phòng trên địa bàn

Dịp này, Ban Tổ chức tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH với sự tham gia của 3 đội, gồm 15 thành viên đại diện lực lượng dân phòng 14 ấp. Các đội tranh tài qua 30 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ...