Công an xã Đan Điền: Sâu sát cơ sở vì bình yên cuộc sống của người dân

Chủ động từ cơ sở, giữ vững địa bàn

Trong từng con đường, khu dân cư và mỗi địa bàn dân cư, sự bình yên không chỉ được tạo nên bởi những con số hay những đợt cao điểm, mà còn được vun đắp từ sự có mặt thường xuyên, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi của những người chiến sĩ Công an ở cơ sở. Sáng 05/10/2026, trong không khí nghiêm túc của buổi chào cờ đầu tháng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đan Điền cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trung tá Trần Mai Sâm – Trưởng Công an xã Đan Điền ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Từ công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đến quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cải cách hành chính và chuyển đổi số, mỗi nhiệm vụ đều được triển khai với yêu cầu chủ động, sát thực tế địa bàn.

Trung tá Trần Mai Sâm - Trưởng Công an xã Đan Điền phát biểu tại buổi Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo

Đằng sau những công việc thường ngày ấy là yêu cầu phải thường xuyên có mặt tại cơ sở, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ khu dân cư, lắng nghe phản ánh của người dân và chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phù hợp.

Buổi lễ chào cờ đầu tuần tại trụ sở Công an xã Đan Điền

Bước vào tháng 10, Công an xã Đan Điền tiếp tục tập trung lực lượng thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó chú trọng đợt cao điểm 60 ngày đêm làm sạch địa bàn; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Công an xã chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó với thiên tai, mưa bão, hướng đến mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bảo đảm ANTT bắt đầu từ sự đồng lòng của Nhân dân

Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Đan Điền là việc phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức, cộng đồng dân cư trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các thành viên tại Họ giáo Cổ Tháp, thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền

Ngày 02/10/2026, Công an thành phố Huế tổ chức thăm hỏi, động viên mô hình “Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu” tại Họ giáo Cổ Tháp, thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền. Hoạt động không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả của mô hình mà còn cho thấy cách làm từ cơ sở: xây dựng an ninh không tách rời đời sống cộng đồng, mà được hình thành từ sự đồng thuận, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Tại buổi thăm hỏi, các đại biểu đã trao đổi, nắm tình hình hoạt động của mô hình; ghi nhận những kết quả trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương.

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Sự quan tâm, động viên ấy cũng góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, tạo thêm nền tảng để các mô hình tự quản, mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trao đổi về định hướng hoạt động của Công an xã Đan Điền trong thời gian tới, Trung tá Trần Mai Sâm – Trưởng Công an xã Đan Điền nhấn mạnh: công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trước hết phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn và gần gũi với Nhân dân.

“Công việc của lực lượng Công an ở cơ sở không chỉ là xử lý vụ việc khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, nắm tình hình từ sớm, từ xa. Muốn làm tốt điều đó thì cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, sát dân, lắng nghe người dân và thực sự có trách nhiệm với địa bàn mình phụ trách.”

Theo Trung tá Trần Mai Sâm, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời xây dựng tác phong công tác chính quy, tận tụy và nhân văn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn cho đến chủ động bảo vệ an toàn cho cộng đồng trong những tình huống phát sinh.

“Giữ gìn an ninh, trật tự là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhưng để địa bàn thực sự bình yên thì cần có sự đồng hành của cả cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân đều là một chủ thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; mỗi gia đình, mỗi khu dân cư cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết và văn minh” – Trung tá Trần Mai Sâm chia sẻ.

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