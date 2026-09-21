Công an xã Đại Lai tuyển sinh lớp đào tạo kỹ năng lái xe an toàn miễn phí cho người dân

Sân tập do cán bộ Công an xã thiết kế phục vụ đào tạo miễn phí kỹ năng lái xe an toàn cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Quang Linh, Phó trưởng Công an xã Đại Lai cho biết, đơn vị đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia lớp đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đồng thời chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ đào tạo, hướng dẫn thực hành.

Các lớp đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn được tổ chức miễn phí, dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 10/2026, sau khi hoàn thành đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học trong tháng 9.

Để phục vụ phần thực hành, đơn vị đang chủ động bố trí khu vực tập luyện, kẻ vẽ sa hình phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với những nội dung chưa đủ điều kiện triển khai, đơn vị sẽ nghiên cứu, bổ sung phù hợp, bảo đảm phục vụ hiệu quả việc hướng dẫn kỹ năng cho người dân.

Toàn bộ sân tập lái xe cho người dân được cán bộ Công an xã hoàn thiện từ sớm.

Bên cạnh đó, Công an xã Đại Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, thanh, thiếu niên, tập trung vào các quy định khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kỹ năng xử lý tình huống và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Việc triển khai chiến dịch tại cơ sở không chỉ góp phần đưa kiến thức pháp luật về giao thông đến gần hơn với người dân mà còn chú trọng trang bị kỹ năng thực hành, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, khả năng xử lý tình huống và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ cơ sở.