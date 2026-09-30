Công an xã Công Hải: Những chuyến đi nghĩa tình

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, suốt 1 năm qua, vào ngày cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Công Hải đã trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, trao tặng những phần quà thiết thực. Qua đó, tạo sự gắn kết gần dân, sát dân, là điểm tựa bình yên của Nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phú thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân vào dịp cuối tuần.

Mỗi tuần một địa chỉ - mỗi tuần một chuyến đi

Chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ, mỗi tuần một chuyến đi” được Công an xã Công Hải triển khai từ tháng 9-2025, tổ chức định kỳ 1 lần/tuần vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Sau 1 năm thực hiện, chương trình đã tổ chức 48 lượt đến 48 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; trao 48 phần quà với tổng trị giá 56 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã còn vận động nhà tài trợ xây dựng mới 1 căn nhà trị giá hơn 65 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình còn có ý nghĩa đặc biệt khi xuất phát từ ý tưởng của Thiếu tá Nguyễn Thành Phú - Trưởng Công an xã Công Hải, nguồn kinh phí hỗ trợ người dân trong các chuyến đi cũng chủ yếu từ sự đóng góp của cá nhân anh. Suốt 1 năm qua, mỗi tháng, Thiếu tá Phú đều trích một phần tiền lương để đóng góp cho chương trình. “Số tiền không lớn nhưng là một cách để tôi lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng, cũng là trách nhiệm của người cán bộ công tác tại cơ sở”, anh chia sẻ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, chương trình xuất phát từ thực tế công tác “nắm hộ, nắm người”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”. Qua đó, lực lượng Công an xã rà soát, nắm hoàn cảnh những hộ gia đình đặc biệt khó khăn, kịp thời hỗ trợ về nhà ở, điều kiện sinh hoạt và việc học tập của con em. Trong mỗi chuyến đi, có 3-4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã tham gia, trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ hoàn cảnh và động viên các gia đình nỗ lực vươn lên. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, trong quá trình tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ chủ động giao tiếp với người dân bằng tiếng Raglai để lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, qua đó hỗ trợ khi cần thiết. Từ những chuyến đi, lực lượng Công an xã ngày càng nhận được sự tin yêu của người dân, đồng thời có thêm nhiều nguồn tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã tặng nhu yếu phẩm cho người dân.

Tạo động lực để người dân vươn lên

Công Hải là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, với hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc Raglai. Người dân thường xuyên sinh sống, canh tác tại các khu vực đồi núi cao nên còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua từng chuyến đi, Công an xã mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, tạo động lực để người dân vươn lên, là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục duy trì chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ, mỗi tuần một chuyến đi”, đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn chương trình ngày càng nhận được sự ủng hộ, tham gia của các lực lượng chức năng và cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Công Hải cho biết, địa phương có những đặc thù riêng khi phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, Công an xã đã chủ động báo cáo, tham mưu Đảng ủy xã triển khai các chương trình an sinh xã hội. Đảng ủy xã thống nhất, đồng tình và chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện các phần việc góp phần xây dựng đời sống xã hội tại địa phương, tiêu biểu là chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ, mỗi tuần một chuyến đi” từ kinh phí cá nhân đồng chí Trưởng Công an xã; duy trì hiệu quả “Cửa hàng 0 đồng” mỗi tháng một lần nhờ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện. Những việc làm của lực lượng Công an xã đã góp phần chia sẻ khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; trở thành cầu nối để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, không phát sinh “điểm nóng” hay vụ việc phức tạp. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục quan tâm, biểu dương và đồng hành cùng lực lượng Công an xã, tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.