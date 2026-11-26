Ở xã Công Hải, nhiều người dân Raglai, nhất là người cao tuổi, còn lúng túng khi sử dụng ứng dụng VNeID. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã đến tận nhà, hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, từ tra cứu thông tin cá nhân đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến..., giúp người dân làm chủ tiện ích số.

Xã Công Hải có 14.720 người dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76%, chủ yếu là người Raglai. Một bộ phận người dân địa phương sống dựa vào nương rẫy, ít tiếp cận công nghệ nên còn lúng túng trong việc sử dụng ứng dụng VNeID. Từ thực tế đó, Công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng địa bàn, phối hợp với lực lượng ở cơ sở và các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân ở cả 8 thôn. Các tổ công tác đến tận nhà, ưu tiên người cao tuổi, người neo đơn và những người đi lại khó khăn, hướng dẫn từng bước để bà con có thể tự thao tác trên ứng dụng.

Công an xã Công Hải phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng đến từng nhà dân hướng dẫn về các tiện ích số.

Ở thôn Phước Chiến, ông Chamaléa Phâm (sinh năm 1970) chưa quen làm thủ tục hành chính trên điện thoại. Được cán bộ, chiến sĩ Công an xã hướng dẫn, ông đã biết cách mở VNeID, tra cứu thông tin cá nhân và sử dụng một số tiện ích trên ứng dụng. Với ông Chamaléa Thơm (sinh năm 1951, thôn Động Thông), trước đây, ngay cả việc mở ứng dụng trên điện thoại cũng khiến ông lúng túng. Được cán bộ Công an xã trực tiếp chỉ dẫn, ông Thơm dần quen với các thao tác trên VNeID, không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây, thủ tục khi đi khám bệnh cũng nhanh gọn hơn.

Bên cạnh việc đến từng nhà, Công an xã còn hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, 12 buổi tuyên truyền trực tiếp đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Trên trang Facebook của Công an xã cũng có khoảng 30 lượt đăng tin, bài về nội dung này.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Phú - Trưởng Công an xã Công Hải, hiệu quả của việc hướng dẫn thể hiện rõ nhất khi người dân có thể tự dùng VNeID, từ tra cứu thông tin cá nhân, sử dụng giấy tờ đã tích hợp khi đi khám bệnh đến thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trong các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã còn hướng dẫn người dân cách nhận biết đường dẫn giả mạo, kiểm chứng thông tin và bảo mật tài khoản khi giao dịch trực tuyến. Từ những kỹ năng cơ bản này, người dân được khuyến khích tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” để tìm hiểu thêm cách ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt gia đình. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng duy trì việc hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ phụ trách địa bàn sẽ tập trung hỗ trợ những hộ còn ít điều kiện tiếp cận công nghệ, đồng thời hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Đây là một trong những việc làm cụ thể của Công an xã nhằm gắn việc thực hiện Đề án 06 với nhiệm vụ chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, từng bước đổi mới cách quản lý và phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Công Hải nhìn nhận, việc cán bộ Công an xã thường xuyên đến từng nhà người dân đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Điều quan trọng là sau mỗi lần được hướng dẫn, người dân hiểu VNeID giúp ích gì cho mình, biết cách sử dụng. Từ những việc làm cụ thể này, người dân trong xã, trong đó có đồng bào Raglai, từng bước hình thành kỹ năng của công dân số và thấy được lợi ích của chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.