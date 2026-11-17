Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong tại thôn Thượng Giáo, xã Chợ Rã.

Theo thông tin từ Công an xã Chợ Rã, nạn nhân là nam giới, chiều dài tử thi khoảng 1,53m. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo khoác màu xanh nước biển, bên trong là áo khoác màu nâu, áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần bò màu trắng. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều hình xăm màu đen. Trong đó, vùng sát cổ có hình xăm dòng chữ “Family”, mu bàn tay trái có hình xăm ngôi sao.

Tại khu vực gần hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI GSX-R150, màu đỏ đen, biển kiểm soát 88H1-242.60.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương đang phối hợp xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc và triển khai các bước xử lý theo quy định.

Phục vụ công tác xác minh, Công an xã Chợ Rã đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc nhận dạng được phương tiện nêu trên, liên hệ cơ quan Công an để phối hợp giải quyết. Thông tin xin gửi về đồng chí Mã Thành Lê, Phó Trưởng Công an xã Chợ Rã, số điện thoại 0388887900.