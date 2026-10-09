Công an xã Chiềng Khoong phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên

Cá thể trăn được phát hiện.

Bảo đảm an toàn cho người dân và cá thể động vật hoang dã, Tổ công tác đã tổ chức bắt giữ, đưa cá thể trăn về nơi an toàn, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu vực VII, Hạt Kiểm lâm khu vực XVII, Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp tiến hành các thủ tục cần thiết và thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng đặc dụng theo quy định.

Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên.

Đây là việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng sinh thái và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với thiên nhiên.