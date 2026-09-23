Công an xã Chiên Đàn nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân đã trao đổi, phản ánh, góp ý nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý cư trú, hộ khẩu, hộ tịch; tình hình an ninh, trật tự xã hội; trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng trộm cắp, bán hàng giả; công tác phối hợp giữa Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các ban, ngành trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tinh thần trách nhiệm, thái độ tiếp công dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Các ý kiến tại hội nghị thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, phát sinh từ thực tiễn đời sống của nhân dân. Qua đó, góp phần giúp lực lượng Công an xã nắm bắt sát hơn tình hình ở cơ sở, những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tá Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Chiên Đàn phúc đáp, giải trình, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân. Đối với những vấn đề phản ánh cần kiểm tra, xác minh hoặc phối hợp giải quyết, Trưởng Công an xã yêu cầu các bộ phận chức năng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục rà soát, tham mưu hướng xử lý; đồng thời đề ra các giải pháp chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ nhân dân.