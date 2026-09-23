Công an xã Chiên Đàn lắng nghe góp ý của nhân dân

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn điều hành hội nghị. Ảnh: N.ĐOAN

Thông tin kết quả nổi bật trong 9 tháng qua, Công an xã Chiên Đàn cho biết đã tổ chức 106 đợt tuần tra, kiểm soát với 666 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy; kịp thời ngăn chặn 1 vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa 2 nhóm thanh thiếu niên (gồm 10 đối tượng từ 15 đến 17 tuổi), đưa các đối tượng về trụ sở làm việc để răn đe và bàn giao cho gia đình quản lý.

Trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã tiếp nhận và giải quyết 1.937 thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; thu nhận 3.360 hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt 4.405 tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, đơn vị vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 1 súng hơi, 7 súng tự chế, 4 kiếm tự chế, 3 dao tự chế, 5 súng đồ chơi trẻ em, 21 quả pháo tự chế và 1 bộ xung kích điện.

Đối với công tác cải cách hành chính, lực lượng tiếp nhận 6.325 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 5.383/6.325 (tỷ lệ 85%); 100% hồ sơ (6.325/6.325) được giải quyết sớm và đúng hạn; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt 98,4%.

Người dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.ĐOAN

Các ý kiến người dân đều đánh giá cao kết quả đạt được của Công an xã Chiên Đàn từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, người dân phản ánh tình trạng trộm cắp vặt, cờ bạc, ma túy, thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự… vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Người dân đề xuất lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ và ban nhân dân thôn.

Ghi nhận tinh thần cầu thị, tiếp thu của tập thể Công an xã trước những đóng góp của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn đề nghị đơn vị cần phân loại rõ các nhóm nội dung để có giải pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền, góp phần tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.