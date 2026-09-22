Công an xã Châu Thành xử lý nhóm thanh thiếu niên dàn dựng clip bạo lực

Công an xã Châu Thành làm việc, giáo dục nhóm thanh thiếu niên dàn dựng clip bạo lực đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác giám sát trên không gian mạng, Công an xã Châu Thành phát hiện tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Tập cuối” (thời lượng khoảng 3 phút 40 giây) thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Nội dung video xuất hiện nhiều từ ngữ thô tục và các tình tiết kích động bạo lực, có nguy cơ tác động tiêu cực đến giới trẻ, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Qua xác minh, Công an xã Châu Thành xác định L.M.T. (sinh năm 2005, cư trú tại xã Châu Thành) là người trực tiếp xây dựng kịch bản, phân vai cho 13 thanh thiếu niên cùng tham gia, sau đó quay, biên tập và đăng tải lên Facebook.

Làm việc với lực lượng chức năng, T. khai nhận tham khảo nội dung từ YouTube rồi dàn dựng lại nhằm thu hút tương tác, "câu quà" trên mạng xã hội.

Công an xã Châu Thành đã phân tích, giáo dục, yêu cầu các trường hợp liên quan cam kết không tái phạm, đồng thời buộc L.M.T. gỡ bỏ hoàn toàn video khỏi Facebook.

VĂN VŨ