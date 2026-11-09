Công an xã Châu Thành dựng hiện trường vụ cắt trộm cáp viễn thông

Công an xã Châu Thành xác định, dựng hiện trường vụ việc sau 1 ngày nhận tin báo.

Theo nguồn tin, khoảng 6 giờ ngày 8-11, anh Lê Hữu Thoại (SN 1974, ngụ khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc VNPT Châu Thành, đến Công an xã Châu Thành trình báo việc bị kẻ gian cắt trộm đoạn cáp đồng viễn thông loại 200P x 0,5 dài khoảng 150 mét, thuộc tuyến cáp TC200 tại khu vực ấp Thân Hòa, xã Châu Thành.

Lực lượng chức năng tổ chức dựng lại hiện trường vụ cắt trộm cáp viễn thông.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Thành nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Qua đó, đơn vị đã mời làm việc, tạm giữ ba đối tượng gồm: Lương Văn Tới (SN 1990), Phan Thanh Hải (SN 1990) và Phạm Kiều Lia (SN 1990), đều ngụ tỉnh Cà Mau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cắt trộm cáp nêu trên. Cơ quan chức năng đã thu giữ các dụng cụ dùng để cắt cáp và 2 xe mô tô có liên quan đến vụ việc.

Công an xã Châu Thành đang hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.