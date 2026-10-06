Công an xã Cam Lâm xác minh, xử lý vụ bạo lực học đường

Chiều 6-10, đại diện Công an xã Cam Lâm cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc 1 học sinh bị nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích. Vụ việc không bắt nguồn từ đơn tố giác mà do lực lượng Công an xã chủ động phát hiện, xác minh qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Khẩn trương xác minh vụ việc

Ngày 5-10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cam Lâm phát hiện một bài đăng từ tài khoản “Homestay” trong nhóm “Cam Lâm News” trên Facebook. Nội dung bài viết phản ánh việc một người bị đánh hội đồng vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2-10 tại khu vực ngã tư gần Nhà thờ Hòa Yên, dẫn đến tổn thương nứt xương tay và đang chờ chẩn đoán tiếp theo. Đi kèm bài đăng là lời nhắn mang tính thách thức gửi đến nhóm gây án.

Công an xã Cam Lâm tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Dù không nhận được tin trình báo chính thức từ gia đình nạn nhân hay nhà trường, Công an xã Cam Lâm vẫn chủ động vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để kiểm tra tình trạng thương tích, làm việc trực tiếp với nạn nhân là em P.T.P (sinh năm 2010, thường trú xã Cam Lâm, hiện là học sinh lớp 11 trên địa bàn xã) cùng người giám hộ, đồng thời hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục tố giác tội phạm theo quy định. Kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận nạn nhân không bị tổn thương vùng đầu nhưng bị nứt xương cổ tay trái.

Tập trung truy xét, Công an xã Cam Lâm đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đ.N.B.H, Đ.T.T, T.P.Đ và T.N.B.N (đều sinh năm 2011) để làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ việc; đồng thời trích xuất, thu giữ dữ liệu camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ ẩu đả.

Theo thông tin từ Công an xã Cam Lâm, qua điều tra bước đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước giữa các bên, hơn 20 giờ ngày 2-10, N.K.L (sinh năm 2011, học sinh lớp 10 một trường ở khu vực Cam Ranh) sau khi sử dụng rượu bia tại một quán ăn trên địa bàn thôn Hòa Yên, trên đường về thì phát hiện em P.T.P đang đi chơi gần Nhà thờ Hòa Yên nên quay lại quán rủ thêm Đ.N.B.H, Đ.T.T, T.P.Đ, T.N.B.N và một đối tượng khác chưa rõ nhân thân cùng đi tìm P.T.P. Khi gặp mặt, nhóm này đã lao vào dùng tay và mũ bảo hiểm tấn công P.T.P rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Gia đình cần chủ động báo công an

Cơ quan chức năng xác định, vụ việc mang tính chất lôi kéo đông người ở lứa tuổi thanh thiếu nhiên. Đều đang ở độ tuổi đi học, nhưng đã có em sử dụng rượu, bia trước khi tham gia ẩu đả. Do tâm lý e ngại trình báo của gia đình và nhà trường, vụ việc chỉ phát hiện khi người thân đăng tải phản ánh lên mạng xã hội. Lời nhắn mang tính thách thức gửi đến nhóm gây án lan truyền trên không gian mạng là tín hiệu nguy hiểm, nếu không được lực lượng công an ngăn chặn kịp thời có thể dẫn đến hành vi trả đũa.

Công an xã Cam Lâm xác định việc xử lý phải bảo đảm yêu cầu nghiêm minh của pháp luật và tính giáo dục; kiên quyết không bỏ qua hành vi vi phạm nhưng cũng ngăn chặn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn mới. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nhân thân đối tượng còn lại, củng cố lời khai và đối chiếu dữ liệu camera để xử lý đúng quy định. Đồng thời, Công an xã phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để quản lý, theo dõi sát sao tâm lý, hành vi của các em.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần chủ động báo công an khi con em bị xâm hại thân thể thay vì im lặng hoặc tự xử lý trên mạng. Ngoài ra, các quán kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phải chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không bán rượu, bia cho người chưa đủ tuổi. Người dân khi phát hiện hoặc chứng kiến các vụ việc vi phạm an ninh, trật tự cần chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh, trích xuất camera cho lực lượng công an hoặc gọi ngay qua đường dây nóng 113; tuyệt đối không chia sẻ các clip kích động, không kêu gọi hành vi trả thù trên không gian mạng.