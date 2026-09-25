Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân vùng ngập

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng Công an xã Bình Minh đã chủ động bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực ngập, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông tại các điểm ngập, ùn tắc.

Lực lượng Công an xã Bình Minh di chuyển vào vùng nước sâu hỗ trợ người dân ấp Sông Mây. Ảnh: CAX

Từ chiều tối 22-9 đến 20h ngày 24-9, Công an xã Bình Minh đã huy động hơn 130 lượt cán bộ, chiến sĩ, gồm cán bộ công an chính quy và lực lượng an ninh cơ sở, tham gia hỗ trợ người dân tại ấp Sông Mây. Các lực lượng trực tiếp đến những khu vực bị ngập, hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản và hướng dẫn đến những vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Minh hỗ trợ đưa người dân tại khu vực ngập đến nơi an toàn. Ảnh: CAX

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã tổ chức điều tiết giao thông tại những đoạn đường bị ngập, ùn tắc; cảnh báo người dân không đi vào những khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc chưa xác định được mức độ an toàn. Việc có mặt kịp thời của lực lượng chức năng góp phần hạn chế nguy hiểm, giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Đến nay, khi một số khu vực vẫn còn ngập, Công an xã Bình Minh tiếp tục duy trì lực lượng trên địa bàn để hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến mưa, nước ngập, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cho đến khi nước rút hoàn toàn, việc đi lại và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Minh đưa áo phao và phao tròn cứu sinh hỗ trợ người dân. Ảnh: CAX

Theo Công an xã Bình Minh, trong những ngày mưa lớn, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, mực nước và tình hình ngập lụt tại địa phương. Khi phát hiện nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, người dân cần chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, không cố đi qua những đoạn đường ngập sâu.

Đối với người điều khiển phương tiện, lực lượng Công an xã Bình Minh khuyến cáo không nên cố lưu thông qua khu vực nước chảy xiết, nhất là khi không xác định được độ sâu và tình trạng mặt đường. Nước ngập có thể che khuất miệng cống, hố ga, rãnh thoát nước hoặc những vị trí mặt đường bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Công an xã Bình Minh cho biết, sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, chủ động nắm tình hình, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu và phối hợp điều tiết giao thông tại các điểm ngập, ùn tắc. Trong điều kiện mưa lũ diễn biến khó lường, sự chủ động của lực lượng chức năng cùng ý thức phòng tránh của mỗi người dân sẽ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế những sự cố đáng tiếc.