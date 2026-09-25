Công an xã Bình Hưng: Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT ký cam kết PCTP và tệ nạn ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 26/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng xã Bình Hưng không có ma túy năm 2030, ngày 24/9, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Dự Hội nghị có Trung tá Nguyễn Ngọc Trường, Phó Trưởng Công an xã, đại diện Phòng PC06, lực lượng Công an xã và sự tham dự của 229 cơ sở kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên là Trung tá Trần Minh Luân, giảng viên Trường Đại học CSND tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Phổ biến phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện (karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú...) để hoạt động tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy; trách nhiệm của các cơ sở các kinh doanh có điều kiện về ANTT đối với công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, Hội nghị cũng đã trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Sau khi được tuyên truyền, các cơ sở đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra việc lợi dụng cơ sở kinh doanh để tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng cùng Đảng ủy, UBND xã thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Bình Hưng trở thành địa bàn không ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.