Công an xã Biển Hồ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội

Công an xã Biển Hồ đang tập trung thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về đảm bảo an ninh, an toàn Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 và Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 5-10-2026 của UBND xã về việc phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện trên địa bàn.

Công an xã Biển Hồ hướng dẫn cơ sở lưu trú sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Minh Chí

Trung tá Đặng Thái Sơn - Phó Trưởng Công an xã - cho hay: Công an xã đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khảo sát và lên sơ đồ chi tiết các tuyến đường liên quan đến giải chạy và các địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện tại làng Ia Gri và làng Ia Nueng.

Qua đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT cho chuỗi sự kiện theo yêu cầu của lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND xã huy động các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng ANTT cơ sở, dân quân tự vệ và đoàn viên, thanh niên tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho từng sự kiện.

Công an xã Biển Hồ kiểm tra điều kiện an toàn tại 1 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, bám sát nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về chủ động phòng ngừa, giữ vững ANTT trên địa bàn trước khi các sự kiện diễn ra, thời gian qua, Công an xã đã triển khai 100% lực lượng để nắm tình hình các thôn, làng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT.

Lực lượng Công an xã còn chú trọng kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhất là công tác PCCC; phối hợp kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra PCCC tại các bãi giữ xe, hàng quán, nhà dân xung quanh nơi diễn ra các sự kiện...

Cùng với lực lượng chức năng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng chủ động thực hiện quy định về ANTT, thông báo lưu trú, PCCC và CNCH.

Anh Lê Thanh Tuấn - chủ homestay Biển Hồ Garden Glamping (làng Têng) cho biết, cơ sở đã liên hệ và nhận được hướng dẫn của lực lượng Công an về bảo đảm an toàn cho khách lưu trú; đồng thời chú trọng công tác PCCC, CNCH và vệ sinh môi trường. Dịp lễ hội, lượng khách đặt phòng tại cơ sở tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Cán bộ Công an hướng dẫn, nhắc nhở chủ cơ sở lưu trú chấp hành quy định về ANTT và PCCC. Ảnh: Văn Ngọc

Tương tự, homestay Tiên Sơn Pleiku (thôn Tiên Sơn 1) cũng đã chủ động thực hiện các quy định, thường xuyên trao đổi thông tin với Công an xã và chuẩn bị trang thiết bị PCCC để ứng phó khi có sự cố. Theo anh Nguyễn Quốc Uy - quản lý cơ sở, tỷ lệ đặt phòng dịp lễ hội hiện đạt 80-90%.

Theo Trung tá Đặng Thái Sơn, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không được sử dụng phương tiện xe độ chế để chở khách du lịch; không lợi dụng việc tổ chức các sự kiện để chèo kéo, xin tiền khách và thu phí trông giữ xe vượt mức quy định chung.

Công an xã cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để triển khai công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm có thể phát sinh; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

“Trong thời gian từ nay đến ngày chuỗi sự kiện diễn ra, Công an xã sẽ tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch” - Phó Trưởng Công an xã Biển Hồ thông tin thêm.