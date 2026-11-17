Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Ksor Yú (SN 1993, ngụ xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) trong lúc trồng mía tại khu vực rẫy thuộc làng Ring, xã Ia Mơ không may bị rắn độc (chưa xác định chủng loại) cắn vào mặt trước cẳng chân phải, gây chảy máu.

Công an xã Ia Mơ đưa anh Yú đến bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ từ người dân, chỉ huy Công an xã Ia Mơ khẩn trương bố trí phương tiện, cử cán bộ điều khiển ô tô đặc chủng của đơn vị đến hiện trường. Vượt quãng đường khoảng 50km, lực lượng Công an đã đưa anh Yú cùng người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông để cấp cứu và điều trị.

Nhờ được hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe anh Yú hiện đang dần hồi phục và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Hành động kịp thời của Công an xã Ia Mơ góp phần hỗ trợ người dân vượt qua tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.