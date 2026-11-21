Tuyên truyền từ cơ sở, tạo “lá chắn” phòng ngừa ma túy

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa ma túy, Công an xã Bế Văn Đàn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng khu dân cư, nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; trách nhiệm của mỗi người trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã tổ chức 1 cuộc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và 14 buổi tuyên truyền tại các xóm, thu hút trên 1.200 lượt người tham dự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trong trường học được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, như: tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, sân khấu hóa... Qua đó, giúp học sinh tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, từng bước hình thành kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy.

Công an xã Bế Văn Đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường THPT Bế Văn Đàn.

Em Chu Thị Hương Trà, lớp 10B, Trường THPT Cách Linh cho biết:Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, việc học tập và tương lai của mỗi người. Em cũng được tìm hiểu về những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, từ đó, biết cách cảnh giác, không tò mò thử những chất không rõ nguồn gốc, không nghe theo lời rủ rê của người khác. Em sẽ chia sẻ những kiến thức này với bạn bè để cùng nhau phòng tránh ma túy.

Không chỉ trang bị kiến thức, hoạt động tuyên truyền còn góp phần nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi cùng lan tỏa thông điệp nói không với ma túy đến gia đình và cộng đồng.

Em Đàm Thị Ánh Tuyến, học sinh lớp 12A, Trường THPT Cách Linh chia sẻ:Em cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học rất cần thiết, nhất là đối với học sinh ở lứa tuổi chúng em. Qua các hoạt động ngoại khóa, chúng em có thêm kiến thức để nhận biết những nguy cơ, biết cách từ chối khi bị dụ dỗ, lôi kéo. Bản thân em sẽ chủ động tìm hiểu thêm kiến thức, nhắc nhở bạn bè cùng nâng cao cảnh giác, không để ma túy ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai.

Tại các khu dân cư, Công an xã chú trọng tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản; tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, phát huy vai trò của mỗi gia đình, từng người dân trong xây dựng địa bàn an toàn.

Ông Hoàng Văn Sỹ, xóm Cách Linh, xã Bế Văn Đàn cho biết:Qua các buổi tuyên truyền của lực lượng Công an, chúng tôi hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tệ nạn này. Theo tôi, muốn xây dựng địa bàn không ma túy thì mỗi gia đình phải quan tâm quản lý, giáo dục con em, không để các cháu bị bạn bè xấu lôi kéo. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường hoặc có thông tin liên quan đến ma túy, người dân cần chủ động thông báo cho Công an để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Siết chặt quản lý, quyết tâm làm sạch địa bàn

Công an xã Bế Văn Đàn hiện đang quản lý 20 đối tượng nghiện, 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và 19 đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an nhận định địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số người nghiện có mối liên hệ với các đối tượng ngoài địa bàn để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là nguy cơ có thể làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trước tình hình đó, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với các lực lượng, đoàn thể tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Công tác phòng ngừa được triển khai gắn với tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác của nhân dân, không để các yếu tố phức tạp kéo dài, phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự. Từ đầu năm đến nay, Công an xã chủ trì, phát hiện, bắt giữ thành công 5 vụ/7 đối tượng phạm tội về ma túy; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng; xử phạt hành chính đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại úy Lục Văn Chính, Phó trưởng Công an xã Bế Văn Đàn cho biết:Công an xã xác định phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời, tăng cường công tác nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và quần chúng nhân dân trong phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền, vận động được gắn với quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện theo quy định; khuyến khích người dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Công an xã Bế Văn Đàn tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thời gian tới, Công an xã Bế Văn Đàn tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân cư, trường học; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở và sự tham gia của nhân dân làm nền tảng, Công an xã Bế Văn Đàn quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.