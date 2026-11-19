Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/11/2026, Công an xã Bảo Yên tiếp nhận thông tin từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Múi về việc cháu H.X.L (sinh năm 2015, trú tại thôn Múi, xã Bảo Yên) không trở về nhà từ trưa cùng ngày. Gia đình không liên lạc được với cháu và đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Công an xã thăm hỏi, trấn an tinh thần cháu L.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bảo Yên đã khẩn trương chỉ đạo huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các thôn Múi, Mạ, Yên Sơn, gia đình và Nhân dân khu vực lân cận tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Các tổ công tác được phân công rà soát nhiều khu vực, tập trung vào các tuyến đường, lối mòn, khu vực rừng, đồi cây và những địa điểm cháu bé có thể đi qua.

Mặc dù thời tiết mưa to, trời tối, địa hình phức tạp, đường sá trơn trượt gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, các lực lượng vẫn khẩn trương triển khai các phương án, kiên trì rà soát từng khu vực với quyết tâm sớm tìm thấy cháu bé.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 3,5 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện cháu H.X.L đi lạc vào khu vực rừng cây phía sau nhà. Do không xác định được phương hướng, cháu không thể tự tìm đường trở về.

Công an xã bàn giao cháu L về với gia đình an toàn.

Ngay sau khi tìm thấy, cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm đã ân cần thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần và đưa cháu trở về bàn giao an toàn cho gia đình. Vui mừng khi tìm lại được con em mình, gia đình cháu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng tham gia tìm kiếm.