Chị Nguyễn Thị Ly trao trả tài sản cho du khách nước ngoài tại trụ sở Công an xã Bảo Nhai.

Theo thông tin từ Công an xã Bảo Nhai, sáng 24/11/2026, anh Zhong Zhengwen (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Sau đó, anh di chuyển đến tham quan khu vực chợ phiên và hồ thủy điện Cốc Ly, xã Bảo Nhai.

Trong quá trình di chuyển, anh Zhong Zhengwen không may đánh rơi chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh cùng số tiền mặt hơn 100 triệu đồng. Phát hiện bị mất tài sản, anh đã đến Công an xã Bảo Nhai trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương triển khai xác minh, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các thôn tổ chức rà soát, tìm kiếm tài sản thất lạc.

Toàn bộ tài sản của du khách được bảo quản nguyên vẹn.

Trong quá trình này, chị Nguyễn Thị Ly đã chủ động mang chiếc ví nhặt được đến trụ sở Công an xã Bảo Nhai, đề nghị cơ quan chức năng xác minh và tìm người đánh mất để trao trả tài sản.

Sau khi kiểm tra, xác minh và kiểm đếm, Công an xã Bảo Nhai đã tổ chức bàn giao nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ cùng số tiền hơn 100 triệu đồng cho anh Zhong Zhengwen.

Thư cảm ơn của anh Zhong Zhengwen.

Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Zhong Zhengwen bày tỏ sự cảm kích và viết thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Ly cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Nhai.

Ghi nhận hành động của chị Ly, Công an xã Bảo Nhai đã tổ chức biểu dương, đánh giá cao tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm của công dân khi nhặt được tài sản có giá trị lớn, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để tìm người đánh mất.