Công an xã Bảo Lạc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền

Công an xã Bảo Lạc kịp thời hỗ trợ người dân xác minh thông tin, ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.T (sinh năm 1963, trú tại xã Bảo Lạc) bị các đối tượng tiếp cận đưa ra thông tin liên quan đến việc mua giường tầng cho đơn vị bộ đội. Sau đó, các đối tượng thông báo đã chuyển khoản số tiền đặt cọc 186 triệu đồng nhưng chuyển nhầm thông tin người nhận, đồng thời gây sức ép, đe dọa, yêu cầu bà T. chuyển trả số tiền trên. Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin đã vay lãi số tiền 68 triệu đồng và yêu cầu bà T. chuyển thêm 25 triệu đồng mới có thể hoàn trả khoản tiền đặt cọc bị cho là chuyển nhầm.

Trước những lời thúc ép, đe dọa liên tục, bà T. lo lắng và đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu. Trong quá trình giao dịch, việc xác thực khuôn mặt không thành công. Nắm bắt thông tin vụ việc, Công an xã Bảo Lạc nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trực tiếp xác minh, tuyên truyền, giải thích và kịp thời ngăn chặn bà T. thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng. Nhờ đó, người dân tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Qua vụ việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, đặc biệt là giả danh cán bộ quân đội để tạo lòng tin, kết hợp với việc đưa ra thông tin chuyển khoản nhầm, vay tiền hoặc phát sinh nghĩa vụ tài chính nhằm thao túng tâm lý, thúc ép nạn nhân chuyển tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan, đơn vị hoặc đại diện tổ chức để đặt mua hàng hóa, yêu cầu chuyển tiền, hoàn trả tiền hoặc thanh toán các khoản phí phát sinh. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính, nội dung giao dịch và thông tin tài khoản; không làm theo những yêu cầu chuyển tiền gấp, nhất là khi đối tượng có hành vi đe dọa, gây sức ép tâm lý.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh dừng giao dịch, lưu giữ các thông tin liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng với việc chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.