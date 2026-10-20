Công an xã Bảo Hà phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ

Tổng số thân nhân liệt sĩ được tiến hành thu nhận mẫu là 35 người, trong đó có 8 thân nhân liệt sĩ thuộc địa bàn xã Bảo Hà, 27 thân nhân liệt sĩ thuộc các xã: Văn Bàn, Võ Lao, Phúc Khánh, Nghĩa Đô và Bảo Yên.

Quang cảnh buổi lấy mẫu ADN.

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai thận trọng, tỉ mỉ, bảo đảm thu thập chính xác thông tin, phục vụ đối sánh dữ liệu, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Hà phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên môn, tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thành các thủ tục cần thiết, hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm đúng quy định. Từ khâu đón tiếp, kiểm tra thông tin đến lấy mẫu đều diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, tuân thủ quy trình chuyên môn.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp các gia đình sớm thực hiện tâm nguyện tìm lại người thân; đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.