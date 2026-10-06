Công an xã Bảo Hà kịp thời giúp đưa 1 học sinh bị ngã xe đến cơ sở y tế

Đại úy Đặng Trần Tuấn đưa em Quân đến Phòng khám Đa khoa khu vực Bảo Hà để được sơ cứu, kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân là em Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2014, học sinh lớp 7. Sau khi phát hiện em Quân bị thương ở vùng mặt và đầu, Đại úy Đặng Trần Tuấn đã nhanh chóng đưa em đến Phòng khám Đa khoa khu vực Bảo Hà để được sơ cứu, kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, chủ động liên hệ với gia đình thông báo sự việc, giúp người thân kịp thời có mặt chăm sóc em.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ Công an xã Bảo Hà thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sẵn sàng có mặt, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, sự cố trên đường.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Hà luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.