Công an xã Bản Lầu mang trung thu ấm áp đến với trẻ em nơi biên giới

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Lào Cai, Ngân hàng Agribank Mường Khương - Phòng giao dịch Bản Lầu, Công ty CPVT và TM Trường Thành, Hợp tác xã Nông sản Lào Cai cùng các đơn vị, cá nhân.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng, dành tặng, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hàng trăm chiếc đèn ông sao được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Lầu chuẩn bị để các em nhỏ rước đèn trong đêm hội Trung thu.

Các phần quà dành tặng, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Những câu hỏi trắc nghiệm dí dỏm, ngộ nghĩnh về pháp luật và kỹ năng bảo vệ bản thân đã thu hút sự tham gia hào hứng của các em.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng gần 40 triệu đồng. Không chỉ mang đến những món quà vật chất, chương trình còn hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức gần gũi, sinh động. Những câu hỏi trắc nghiệm dí dỏm, ngộ nghĩnh về pháp luật và kỹ năng bảo vệ bản thân đã thu hút sự tham gia hào hứng của các em. Mỗi câu trả lời đúng được trao một phần quà nhỏ, qua đó khơi dậy sự tò mò, chủ động tìm hiểu và hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Tham dự chương trình có gần 800 trẻ em đến từ Trường Mầm non Bản Lầu, Trường Tiểu học Bản Lầu và Trường THCS Bản Lầu, trong đó có các em học sinh tại các phân hiệu Na Lốc, cùng thiếu nhi trên địa bàn.

Những chiếc đèn ông sao được trao đến cho các em học sinh.

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn ông sao, đèn lồng lần lượt được thắp sáng. Trong tiếng trống Trung thu rộn ràng, các em nhỏ cùng nhau rước đèn qua những tuyến đường của thôn biên giới. Hàng trăm ánh đèn lung linh nối dài, hòa cùng sắc màu của núi rừng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nơi phên dậu Tổ quốc.

Sau hành trình rước đèn, các em quây quần phá cỗ. Những chiếc bánh Trung thu, hoa quả và những phần quà giản dị được trao tận tay, mang đến một đêm hội ấm áp, trọn vẹn hơn cho thiếu nhi nơi biên giới. Với những em nhỏ còn nhiều khó khăn, sự hiện diện của các cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các đơn vị đồng hành không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội, mà còn là sự động viên, khích lệ để các em thêm tự tin, yêu thương và có thêm những ký ức đẹp về tuổi thơ nơi vùng biên.

Lễ rước đèn truyền thống với hàng trăm ánh đèn lung linh nối dài, hòa cùng sắc màu của núi rừng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nơi phên dậu Tổ quốc.

Qua chương trình, tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với nhà trường, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục được vun đắp. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân của Công an xã Bản Lầu; góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, nhất là tại địa bàn biên giới, đồng thời đưa công tác tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với các em bằng những cách làm phù hợp, dễ hiểu và dễ nhớ.

Sau những phần lễ hội vui tươi, các em học sinh được quây quần cùng nhau phá cỗ.

Giữa vùng biên cương, những ánh đèn Trung thu nối dài trong đêm không chỉ thắp sáng những tuyến đường mà còn thắp lên niềm vui, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết. Một mùa Trung thu giản dị nhưng đong đầy yêu thương đã trở thành kỷ niệm đẹp đối với các em nhỏ, góp phần làm cho cuộc sống nơi phên dậu Tổ quốc thêm ấm áp, nghĩa tình.