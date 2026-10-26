Công an xã Bản Lầu kịp thời đưa 3 học sinh bỏ học đi làm xa trở về gia đình an toàn

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/10/2026, qua nắm tình hình, Công an xã Bản Lầu phát hiện 3 cháu nhỏ có ý định bỏ học, rời địa phương để đi làm xa. Nhận thấy các cháu còn nhỏ tuổi, việc tự ý đi làm xa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến học tập và quyền lợi của các cháu, Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn.

Công an xã Bản Lầu bàn giao 3 cháu cho gia đình quản lý.

Khi xác định các cháu đã đến tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Bản Lầu phối hợp với tài xế xe khách, kịp thời giữ các cháu lại. Đồng thời, Công an xã trực tiếp liên lạc, giải thích, khuyên các cháu không bỏ học, không đi làm xa khi chưa đủ tuổi và chưa được gia đình đồng ý. Sau quá trình kiên trì vận động, các cháu nhận thức được nguy cơ và đồng ý trở về. Đến 21h cùng ngày, cả 3 cháu đã được đưa về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình.

Qua vụ việc, Công an xã Bản Lầu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường để có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn. Các gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng Công an trong quản lý, bảo vệ trẻ em; không để các cháu bỏ học, đi làm xa khi chưa đủ tuổi, tránh nguy cơ bị dụ dỗ, lừa gạt, bóc lột sức lao động hoặc gặp phải các tình huống mất an toàn.