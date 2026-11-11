Công an xã Bản Hồ kịp thời vận động 3 học sinh có ý định bỏ học đi làm thuê trở lại trường

Trước đó, Công an xã Bản Hồ nhận được thông tin từ nhà trường về việc 3 học sinh gồm C.L.T, C.L.L và P.L.T, đang học tại điểm trường THCS Bản Hồ, có ý định bỏ học đi làm thuê.

Công an xã phối hợp với nhà trường tuyên truyền, vận động các em quay trở lại trường học.

Qua xác minh, các em đã tìm thông tin tuyển dụng trên nhóm Facebook “Việc làm Sa Pa 24” và liên hệ với một homestay tại phường Sa Pa để xin làm công việc buồng phòng, dọn dẹp. Khi các em chuẩn bị rời địa phương, sự việc được thầy cô giáo phát hiện và thông báo cho lực lượng công an.

Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với nhà trường gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các em và gia đình nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập cũng như những hệ lụy khi bỏ học giữa chừng. Qua tuyên truyền, cả 3 học sinh đã đồng ý quay trở lại trường.

Qua vụ việc, Công an xã Bản Hồ khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục. Các em học sinh cần thận trọng trước những thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, không tự ý nhận việc hoặc rời khỏi địa phương khi chưa có sự đồng ý của gia đình, tránh nguy cơ bị lôi kéo, lợi dụng hoặc bóc lột sức lao động.