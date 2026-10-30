Công an xã bàn giao cá thể rùa quý hiếm do người dân giao nộp

Sáng 30/10, Công an xã Vu Gia (Đà Nẵng) phối hợp với UBND xã và Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 tiến hành thủ tục bàn giao 1 cá thể rùa quý hiếm (rùa sa nhân) do người dân giao nộp để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Vu Gia bàn giao cá thể rùa sa nhân cho cơ quan chức năng.

Cá thể rùa này do ông Nguyễn Tâm (trú thôn Mỹ Hảo, xã Vu Gia) phát hiện gần khu vực nhà ở. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Mỹ Hảo để giao nộp về Công an xã.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Nguyễn Tâm là việc làm thiết thực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ thiên nhiên. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định.

Được biết, rùa sa nhân thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Rùa sa nhân có tên gọi khoa học là Cuora Mouhotii, thuộc họ rùa đầm Emydidae, bộ rùa Testudinata. Tại Việt Nam, loài rùa này phân bố chủ yếu ở các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hoà Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng,...