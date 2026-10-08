Công an xã Anh Dũng phối hợp vận động người dân thả cá thể khỉ về rừng tự nhiên

Ngày 8-10, Công an xã Anh Dũng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động bà M.T.K.N (trú tại thôn Ú, xã Anh Dũng) thả 1 cá thể khỉ về môi trường rừng tự nhiên tại Tiểu khu 115, xã Anh Dũng.

Lực lượng chức năng phối hợp vận động bà M.T.K.N thả cá thể khỉ.

Cá thể khỉ đã được về với rừng tự nhiên.

Việc làm thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân đối với trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã. Qua vụ việc, Công an xã Anh Dũng kêu gọi toàn thể Nhân dân khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan, cần kịp thời thông tin cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua bán, trao đổi, nuôi nhốt hoặc giết mổ động vật hoang dã.