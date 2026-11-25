Đợt tập huấn được triển khai theo Thông báo số 275/TB-KT ngày 03/11/2026 của Phòng Kinh tế, UBND xã An Khánh về lịch tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành kỹ năng số cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn. Chương trình cụ thể hóa Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/7/2026 về bồi dưỡng kiến thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 01/10/2026 hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số (15/10), Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026 cùng Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 14/10/2026 triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Gỡ vướng từng bước thực hành bộ thủ tục hành chính ngành Công an

Trong 4 nội dung của chương trình tập huấn, Công an xã An Khánh cử báo cáo viên trực tiếp đảm nhận hai chuyên đề trọng tâm là Chuyên đề 2 và Chuyên đề 3. Nổi bật là Chuyên đề 2 tập trung hướng dẫn thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện trực tiếp các bộ thủ tục hành chính của lực lượng Công an trên môi trường điện tử thông qua VNeID và các nền tảng liên quan.

Nội dung đào tạo đi sâu vào nhóm thủ tục thiết yếu, gắn trực tiếp với nhu cầu giải quyết hồ sơ hằng ngày của người dân gồm đăng ký xe, đổi giấy phép lái xe, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cấp đổi thẻ căn cước và các thủ tục phù hợp khác. Ở từng nhóm thủ tục, cán bộ Công an xã hướng dẫn chi tiết về định danh, xác thực điện tử, cách truy cập và khai thác các chức năng, tiện ích tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Toàn cảnh buổi tập huấn thực hành kỹ năng số theo phương thức "cầm tay chỉ việc" cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã An Khánh.

Toàn bộ quá trình truyền đạt được tổ chức theo phương thức "cầm tay chỉ việc", kết hợp hướng dẫn trực quan với thực hành trực tiếp trên máy tính và điện thoại thông minh. Báo cáo viên của Công an xã thao tác mẫu từng bước, trực tiếp giải đáp những vướng mắc và tình huống thường gặp khi thực hiện hồ sơ trực tuyến.

Cán bộ Công an xã An Khánh trực tiếp hướng dẫn thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hành các bộ thủ tục hành chính ngành Công an trên máy tính.

Thông qua việc thực hành tại chỗ từng bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công an, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng nắm chắc thao tác cơ bản và kỹ năng hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư. Từ đó, lực lượng nòng cốt ở cơ sở có thể hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký cư trú, cấp đổi thẻ căn cước, đăng ký xe hay đổi giấy phép lái xe trực tuyến thuận lợi và chính xác hơn.

Phủ kín 21 thôn, 4 tổ dân phố gắn với bảo mật dữ liệu và phòng chống lừa đảo

Đi liền với nội dung dịch vụ công trực tuyến, Công an xã An Khánh trực tiếp phụ trách Chuyên đề 3 về kỹ năng an toàn số. Báo cáo viên trang bị cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng phương pháp nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, cùng kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và thiết bị khi thao tác trên các nền tảng số. Quá trình tập huấn tuân thủ chặt chẽ yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin khi không yêu cầu cung cấp, không thu thập hoặc lưu giữ mật khẩu và mã OTP; người tham gia trực tiếp thao tác trên tài khoản cá nhân dưới sự theo sát của cán bộ hướng dẫn.

Cán bộ Công an xã An Khánh trực tiếp thao tác mẫu trên máy tính, hướng dẫn từng bước quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho học viên.

Chuỗi 6 buổi tập huấn được triển khai đồng loạt vào lúc 15 giờ 00 các ngày 06/11, 12/11, 13/11, 16/11, 17/11 và 18/11/2026, bao phủ đầy đủ Tổ chuyển đổi số cộng đồng của toàn bộ 21 thôn và 4 tổ dân phố trên địa bàn xã An Khánh. Lịch thực hành được bố trí tại phòng tin học của 5 điểm trường để bảo đảm thiết bị và điều kiện cơ sở vật chất cho từng cụm dân cư.

Cụ thể, Phòng Tin học Trường Tiểu học An Khánh A tổ chức hai buổi vào ngày 06/11 cho các thôn Ngãi Cầu, An Thọ, Phú Vinh cùng tổ dân phố số 2 và số 3, tiếp đó vào ngày 17/11 cho các thôn Yên Lũng, Vân Lũng, Trường An cùng tổ dân phố số 4 và số 5. Tại Trường THCS Đông La, buổi ngày 12/11 dành cho các thôn Đông Lao, Đồng Nhân và La Tinh, còn phân hiệu La Phù tổ chức ngày 16/11 cho các thôn Minh Khai, Tiền Phong, Thống Nhất và Hoa Thám. Đối với Trường THCS An Thượng, phân hiệu Vân Côn tập huấn ngày 13/11 cho các thôn Vân Côn, Cát Thuế, Phương Quan và Mộc Hoàn, trước khi điểm trường chính hoàn thành đợt tập huấn vào ngày 18/11 với các thôn Thanh Quang, An Hạ, Ngự Câu và Đào Nguyên.

Cán bộ Công an xã An Khánh "cầm tay chỉ việc" cho học viên thực hành trên máy tính và điện thoại thông minh, kết hợp tài liệu giới thiệu mô hình Điểm trạm số cộng đồng xã An Khánh.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hành, Công an xã An Khánh phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Kinh tế, Điểm phục vụ hành chính công số An Khánh và hiệu trưởng các trường Tiểu học An Khánh A, THCS Đông La, THCS An Thượng. Trong khi các nhà trường bố trí phòng tin học cùng thiết bị cần thiết, Điểm phục vụ hành chính công số An Khánh đảm nhận Chuyên đề 1 về tra cứu thủ tục, chuẩn bị, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi kết quả đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, đăng ký hộ kinh doanh và các thủ tục thường phát sinh tại địa bàn; Phòng Kinh tế giới thiệu mô hình Điểm trạm số cộng đồng.

Việc Công an xã An Khánh trực tiếp tập huấn, "cầm tay chỉ việc" các bộ thủ tục hành chính ngành Công an và kỹ năng an toàn số giúp nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại từng thôn, tổ dân phố. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn xã có thêm đầu mối hỗ trợ sát thực tại cơ sở để sử dụng hiệu quả VNeID, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện và chủ động phòng ngừa rủi ro lừa đảo trên không gian mạng.