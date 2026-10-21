Công an xã A Vương thí điểm mở lớp học tiếng Việt cho đồng bào Cơ Tu

Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng thí điểm mở lớp dạy tiếng Việt cho đồng bào Cơ Tu. (Ảnh: HỮU KHÁNH)

Việc xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; triển khai chủ trương của Đảng bộ xã A Vương về đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, nâng cao dân trí đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới đất liền.

Do đặc thù địa hình miền núi biên giới chia cắt, nhiều đồng bào Cơ Tu tại xã A Vương dù giao tiếp được tiếng Việt nhưng vẫn chưa biết đọc, biết viết. Rào cản này khiến bà con gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, cài đặt định danh điện tử VNeID, đồng thời hạn chế hiệu quả tiếp nhận các tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng văn bản.

Do đó, việc Công an xã mở các lớp học chữ không chỉ giúp phổ cập tiếng Việt, tiếp sức chuyển đổi số, mà còn là cơ hội để cán bộ học tiếng Cơ Tu từ nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Công an xã A Vương tổ chức khai giảng lớp học tiếng Việt tại thôn Chơrlang. (Ảnh: HỮU KHÁNH)

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương chia sẻ: "Việc trao cho bà con “con chữ” không chỉ giúp đồng bào xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, chủ động tham gia chuyển đổi số, tự tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nắm chắc chính sách, pháp luật của Nhà nước; mà còn tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an xã giao lưu, học hỏi tiếng Cơ Tu trực tiếp từ nhân dân. Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn biên giới".

Lớp học chữ hướng tới mục tiêu đưa đồng bào Cơ Tu tiếp cận thông tin pháp luật bằng văn bản, chủ động tham gia chuyển đổi số và nắm chắc chính sách của Đảng, Nhà nước. Sau 3 tháng học tập, bà con sẽ đọc, viết được khoảng 100 từ tiếng Việt cơ bản; phấn đấu trong 36 tháng sẽ hoàn thành phổ cập tại 12/12 thôn. Các lớp học do cán bộ Công an xã đã qua đào tạo kỹ năng sư phạm trực tiếp giảng dạy theo giáo trình chuẩn, bảo đảm không khí ấm áp, vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân tại cơ sở.

Cán bộ công an xã A Vương trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn đồng bào Cơ Tu học tiếng Việt. (Ảnh: HỮU KHÁNH)

Đánh giá thêm về tính thiết thực của chương trình, Thiếu tá Bling Điếu, Tổ An ninh, Công an xã A Vương cho biết: "Lớp học chữ tiếng Việt lần đầu tiên được tổ chức mang lại ý nghĩa vô cùng thiết thực cho đồng bào Cơ Tu trên địa bàn. Qua lớp học này, sẽ từng bước giúp đồng bào Cơ Tu nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng phổ thông, tự tin ứng dụng công nghệ số như sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện giao dịch ngân hàng và giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương".

Trong thời gian thí điểm tổ chức lớp học tại thôn Chơrlang có 26 người dân tham gia. Công an xã A Vương trực tiếp giảng dạy với sự hỗ trợ trực tiếp của đoàn viên Chi đoàn Công an xã, cùng sự tham gia của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Già làng và người có uy tín tại địa phương.

Đây là lớp học tiếng Việt đầu tiên được tổ chức cho đồng bào thôn Chơrlang, xã A Vương. (Ảnh: HỮU KHÁNH)

Là một trong những học viên tích cực của lớp học chữ do Công an xã đứng lớp, chị Alăng Thị Vui (sinh năm 1982, trú thôn Chơrlang, xã A Vương) cho biết, lớp học không chỉ giúp chị em trong thôn biết sử dụng điện thoại thông minh, làm thủ tục hành chính công trực tuyến hay cài đặt VNeID, mà còn đem lại sự tự tin rõ rệt trong giao tiếp. "Biết đọc, viết tiếng Việt sẽ giúp tôi hiểu sâu sắc hơn tiếng phổ thông, tự tin giao tiếp và thuận tiện tự tay ký tên giải quyết công việc chứ không còn phải lăn ngón tay điểm chỉ như trước", chị Vui xúc động chia sẻ.

Còn chị Alăng Thị Xin chia sẻ: Trước đây, người dân không biết chữ nên khi ký giấy tờ toàn phải điểm chỉ vân tay. Được các cán bộ công an vận động và trực tiếp đứng lớp dạy chữ, bà con ai cũng rất phấn khởi và đăng ký đi học. Biết đọc, biết viết rồi, sau này chúng tôi không chỉ biết ký tên, biết bấm điện thoại di động mà còn thuận lợi hơn rất nhiều trong cuộc sống. Bà con cảm ơn các đồng chí công an nhiều lắm.

Công an xã A Vương hỗ trợ người dân cập nhật thông tin lên ứng dụng VNeID trên điện thoại. (Ảnh: HỮU KHÁNH)

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra vào tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần tại Nhà văn hóa hoặc Nhà Gươl thôn, thời gian được điều chỉnh linh hoạt theo nhịp lao động, đi nương rẫy của đồng bào. Chương trình thực hiện theo lộ trình 2 giai đoạn: Thí điểm 3 tháng (tháng 10, 11, 12) tại thôn Chơrlang; sau đó sơ kết, rút kinh nghiệm hoàn thiện phương pháp giảng dạy để nhân rộng ra toàn bộ các thôn còn lại trên địa bàn xã A Vương.