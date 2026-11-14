Công an xã A Vương dạy đồng bào Cơ Tu đọc, viết tiếng Việt

Công an xã A Vương tổ chức khai giảng lớp hướng dẫn đọc, viết tiếng Việt cho 45 học viên là đồng bào Cơ Tu tại thôn Agiốc.

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã A Vương cho biết, hiện nay, việc một bộ phận người dân chưa biết đọc, viết tiếng Việt đang trở thành rào cản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc tiếp cận các tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Xuất phát từ thực tế đó, việc tổ chức các lớp hướng dẫn đọc, viết tiếng Việt không chỉ góp phần nâng cao dân trí, giúp bà con thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mà còn tạo điều kiện để người dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới.

Đáng chú ý, lớp học còn mang ý nghĩa gắn kết hai chiều đầy thiết thực. Nếu như cán bộ, chiến sĩ Công an tận tình hướng dẫn bà con từng con chữ tiếng Việt thì chính những học viên người Cơ Tu cũng sẽ trở thành “người thầy”, trực tiếp truyền dạy tiếng Cơ Tu cho những cán bộ, chiến sĩ chưa thông thạo ngôn ngữ của đồng bào. Cách làm này không chỉ tạo sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cụ thể hóa tiêu chí “gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Theo kế hoạch, lớp học tại thôn Agiốc sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng, với lịch học được bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động sản xuất của bà con vùng cao. Mục tiêu đặt ra là sau khi kết thúc khóa học, 100% học viên (45/45 người) có thể đọc thông, viết thạo tiếng Việt, đồng thời tự tin sử dụng một số tiện ích số cơ bản phục vụ nhu cầu học tập, giao tiếp và đời sống hằng ngày.

Ngay sau lễ khai giảng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trao tặng sách, vở, bút viết và trực tiếp hướng dẫn những bài học đầu tiên. Không khí lớp học diễn ra trong sự hào hứng, phấn khởi, lan tỏa tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với đồng bào Cơ Tu nơi vùng biên viễn phía Tây TP Đà Nẵng.

LÊ VƯƠNG