Công an xã A Vương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Công an xã A Vương cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thực hiện Công văn số 7820/CATP-PTM ngày 8-11-2026 của Công an TP về việc chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, Công an xã A Vương đã khẩn trương rà soát, xác định những khu vực trọng điểm, các tuyến giao thông thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá, ngập lụt cục bộ hoặc cây cối ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở đó, đơn vị phân công các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, tổ chức tuần tra lưu động, phát loa tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai. Đặc biệt, khuyến cáo bà con không đi làm rẫy, chăn thả gia súc, đánh bắt cá hoặc vớt củi tại khu vực sông, suối và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong thời điểm mưa lớn.

Tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên ứng trực, kịp thời giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm; tổ chức chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các khu vực ngầm tràn, điểm sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt và sâu sát cơ sở, Công an xã A Vương đang góp phần nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai trong nhân dân, hạn chế tâm lý chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.