Công an vùng ven biển ở Huế đảm bảo bình yên mỗi chuyến tàu ra khơi

Đến tận nhà ngư dân để test ma túy

Sau sáp nhập địa giới hành chính, hiện phường Thuận An là địa bàn ven biển của TP Huế có diện tích rộng, dân số đông và là nơi tập trung lớn nhất số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ và các phương tiện hoạt động khai thác thủy hải sản gần bờ của thành phố.

Công an phường Thuận An và Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đến khu neo đậu tàu thuyền để kiểm tra, test ma túy đối với ngư dân.

Tại phường ven biển Thuận An hiện có cảng cá lớn, khu neo đậu tàu cá và nhiều bến bãi tập trung đông tàu thuyền về bán hải sản, tiếp nhiên liệu sau mỗi chuyến ra khơi. Do đó thời gian qua, Công an phường Thuận An đã phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, tập trung bám địa bàn cơ sở để thực hiện tốt các kế hoạch tuần tra kiểm soát, chú trọng đảm bảo ANTT, nhất là khu vực tập trung tàu cá của ngư dân.

Thượng tá Lê Văn Thuần, Trưởng Công an phường Thuận An cho biết, là địa bàn có số lượng lớn ngư dân hoạt động sản xuất gắn liền với nghề biển nên ngoài nỗ lực thực hiện công tác đảm bảo ANTT, đơn vị đã chú trọng làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người và phương tiện tàu cá, nhất là các trường hợp thường xuyên sinh sống trên tàu, thuyền, neo đậu dài ngày. Đơn vị đã thực hiện chặt chẽ công tác nắm bắt thông tin, quản lý người cư trú và kiểm soát các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến ma túy. “Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng địa bàn phường không ma túy, Công an phường Thuận An đã tổ chức rà soát, kiểm tra và xét nghiệm chất ma túy đối với chủ tàu, thuyền viên và người dân sinh sống trên tàu, thuyền neo đậu trên địa bàn các tổ dân phố ven biển”, Thượng tá Lê Văn Thuần cho hay.

Test ma túy đối với chủ tàu cá và thuyền viên được lực lượng Công an phường Thuận An thực hiện đúng quy định.

Trong những ngày qua, Công an phường Thuận An đã cắt cử Thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức, Thiếu tá Lê Văn Thành, Đại úy Bùi Lê Minh Thắng phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT cơ sở đến tận nhà các ngư dân, khu vực tàu thuyền neo đậu để test ma túy đối với ngư dân.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An cho biết, ngoài số lượng ghe thuyền công suất nhỏ đánh bắt gần bờ, tại tổ dân phố Hải Tiến có gần 100 tàu cá công suất lớn từ 400CV đến gần 1.000CV chuyên hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Mỗi chuyến biển của những tàu cá này thường kéo dài từ 2 đến 3 tuần, thậm chí cả tháng trời mới cập bến. Do đó, ngoài hoàn thành việc rà soát dữ liệu từng tàu cá để cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia thì công tác kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với chủ tàu cá, thuyền viên được Công an phường Thuận An thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền và quy trình chuyên môn.

Các ngư dân, chủ tàu cá được cán bộ Công an đến tận nhà test ma túy và đều cho kết quả âm tính.

“Việc tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với ngư dân gắn với công tác nắm tình hình, xác minh thông tin và đánh giá nguy cơ liên quan đến ma túy, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện sớm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức chia sẻ.

Sau khi được cán bộ Công an phường Thuận An test nhanh chất ma túy và cho kết quả âm tính, ngư dân Nguyễn V. H, chủ tàu cá công suất 550CV ở tổ dân phố Hải Tiến chia sẻ: “Chúng tôi ủng hộ việc kiểm tra, test ma túy đối với ngư dân của Công an phường Thuận An. Việc làm này giúp ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định khi điều khiển tàu cá hoạt động trên biển để đảm bảo an toàn hơn. Đồng thời nhờ các đồng chí Công an tuyên truyền, chúng tôi nắm rõ các quy định pháp luật để việc đánh bắt hải sản trên biển được thực hiện đúng quy định, không vi phạm khai thác IUU”.

Phát huy “Ba nhất”, giữ bình yên địa bàn

Theo thống kê, hiện toàn TP Huế có 1.120 tàu cá đăng ký, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia và tham gia khai thác biển, trong đó có hơn 400 tàu cá công suất lớn tham gia đánh bắt xa bờ, hoạt động dài ngày trên ngư trường. Sản lượng khai thác biển hàng năm của ngư dân ước đạt trên 40.000 tấn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài test ma túy, cán bộ Công an phường Thuận An còn động viên, tuyên truyền các quy định pháp luật đến ngư dân.

Vì thế, ngoài test ma túy, thời gian qua, Công an các xã, phường ven biển của TP Huế như Thuận An, Phong Quảng, Phong Điền… tiếp tục phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất” để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn ven biển, giúp ngư dân an tâm bám biển, vươn khơi.

Thực hiện kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an các xã, phường ven biển TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện ra quân đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công an các đơn vị đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn với 3 ca trong ngày, tập trung vào các tuyến đường, khu vực trọng điểm, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vùng ven biển.

Công an các xã, phường ven biển ở TP Huế tăng cường tuyên truyền, giúp ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định.

Trung tá Trần Đức Hoàn, Trưởng Công an phường Phong Quảng cho biết, các tổ tuần tra còn tập trung kiểm tra, phòng ngừa các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật về ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời chú trọng nắm tình hình tại các khu vực thường xuyên có người qua lại, các tuyến đường vắng, khu vực giáp ranh, địa điểm sinh hoạt cộng đồng và những nơi có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Công an các xã, phường ven biển còn chú trọng kiểm tra, rà soát kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là phòng, chống ma túy. Tích cực tuyên truyền, vận động bà con ngư dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và bảo vệ tài sản. Đồng thời tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, bảo vệ bình yên từ địa bàn vùng ven biển đến mỗi chuyến tàu ra khơi.

Trao tặng áo phao đến các ngư dân.

Song song với các nhiệm vụ kể trên, Công an các xã, phường ven biển TP Huế còn thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền đến ngư dân về công tác chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết; trao tặng áo phao, dụng cụ cứu sinh cho ngư dân.

Thông qua công tác tuyên truyền, lực lượng Công an khuyến cáo các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu, thuyền, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ cứu hộ và các nhu yếu phẩm cần thiết trước khi xuất bến ra khơi để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến biển.