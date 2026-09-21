Công an vùng ĐBSCL góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Cần Thơ:

Chiều 21/9, tại Công an TP Cần Thơ, Đại tá, TS Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ; đại diện Văn phòng UBND thành phố; Ủy ban MTTQ; Sở Tư pháp; Viện KSND, Tòa án nhân dân thành phố và Hội Luật gia TP Cần Thơ.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng cho biết, qua gần 10 năm thi hành, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội và yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới, một số quy định đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến từ thực tiễn công tác, tập trung vào các quy định liên quan đến tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội hiếp dâm; các tội phạm về ma túy và công tác phòng ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy; tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội phạm có tổ chức, hành vi che giấu, không tố giác tội phạm; quản lý người nghiện; tội gây rối trật tự công cộng; các quy định liên quan đến thiết bị bay không người lái; tội trộm cắp tài sản và nhóm tội phạm về kinh tế, môi trường…

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Nhiều ý kiến cũng chú trọng yêu cầu tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm, nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận tinh thần trách nhiệm và các ý kiến trao đổi của các đơn vị; yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ dự thảo, nhất là những quy định có tác động trực tiếp đến thực tiễn công tác của lực lượng Công an. Các ý kiến góp ý phải cụ thể đến từng điều, khoản, chỉ rõ bất cập, nguyên nhân và đề xuất phương án sửa đổi có cơ sở, tránh góp ý chung chung.

Cà Mau:

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chủ trì Hội thảo. Tham dự có Đại tá Lê Tấn Vinh; Đại tá Nguyễn Phúc Cường, cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc khối cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường trên địa bàn.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều,Giám đốc Công an tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi nội dung thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

Một trong những định hướng đáng chú ý của dự thảo là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, thể hiện chính sách hình sự nhân đạo, tiến bộ, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Dự thảo cũng bổ sung một số tội danh, hành vi phạm tội mới; mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; điều chỉnh mức định lượng tiền và mức phạt tiền ở một số tội danh; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về trách nhiệm hình sự.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các đại biểu tập trung góp ý những nội dung liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đáng chú ý là vấn đề xử lý hình sự đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đại biểu cũng góp ý về việc nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm cản trở giao thông đường bộ và hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, tập trung vào Mục 1, Chương XX, từ Điều 248 đến Điều 272.

Đối với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe và quyền tự do của con người, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về hành vi phạm tội, tình tiết định tội, định khung hình phạt, bảo đảm phù hợp với những phương thức phạm tội mới trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội, AI và các thiết bị thông minh ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), qua đó phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong tình hình mới