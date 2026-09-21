Công an Vĩnh Long xác minh vụ hai nhóm học sinh đánh nhau trước cổng trường

Ngày 21/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú (phường Long Đức) tiến hành mời phụ huynh, các em học sinh cùng những người có liên quan đến vụ hai nhóm học sinh đánh nhau để xử lý theo quy định pháp luật.

Hai tài khoản Facebook đăng tải nội dung liên quan đến vụ đánh nhau.

Trước đó, ngày 19/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện có hai tài khoản Facebook đăng tải nội dung liên quan đến vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh trước cổng Trường THCS Trần Phú. Công an phường Long Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9, tại cổng trường. Ba học sinh của trường gồm P.H.T (sinh năm 2012), V.N.N (sinh năm 2012), T.T.T (sinh năm 2012, cùng học lớp 9) và T.B.K (chưa rõ nhân thân, đã nghỉ học) dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh vào người H.H.T (sinh năm 2013, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú).

Hậu quả, em H.H.T bị thương tích nhẹ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong giao tiếp, sinh hoạt và học tập. Vụ việc được đăng tải trên tài khoản Facebook.

Cơ quan công an đã mời các chủ tài khoản lên làm việc. Tất cả đều tự nguyện gỡ bài đăng, cam kết không tái phạm. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.