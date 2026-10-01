Công an Vĩnh Long tuần tra, xử lý nạn 'cát tặc' trên sông

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Theo Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản là một nhiệm vụ trọng tâm.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, thực hiện đến hết ngày 25/11, với quyết tâm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”.

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Lê Văn Tư yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, gắn với kế hoạch thành lập các chốt kiểm tra, xử lý tại những khu vực có nguy cơ hình thành “điểm nóng” về khai thác khoáng sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát; chủ động nắm, đánh giá và dự báo những vấn đề phức tạp để kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Công an cấp xã tham mưu thành lập các Tổ công tác phòng, chống hoạt động khai thác cát trái phép; chủ động nắm tình hình tại những khu vực, tuyến sông có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Đại tá Lê Văn Tư yêu cầu công tác phòng ngừa phải được thực hiện từ cơ sở, trực tiếp đến chủ phương tiện, chủ bến, bãi có dấu hiệu vi phạm để tuyên truyền, vận động, giáo dục cá biệt; yêu cầu cam kết không vi phạm, không tái phạm. Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho những trường hợp có liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Công an tỉnh Vĩnh Long nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có các hành vi “bảo kê, bao che, làm ngơ, góp vốn” hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) phải kịp thời xác minh, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Không để hình thành “điểm nóng”

Ngày 17/9, Chốt số 1 Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra trên sông Tiền, đoạn qua thủy phận xã An Bình, phát hiện sà lan biển kiểm soát LA-04151 và ghe gỗ không biển kiểm soát đang vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp, với tổng khối lượng 318 m³.

Những người liên quan gồm N.V.M. (SN 1993, ngụ xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) và N.V.T. (SN 1979, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát. Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an xã Lục Sĩ Thành tuần tra trên sông Hậu, phát hiện và xử lý phương tiện vi phạm.

Rạng sáng 19/9, Tổ công tác Công an xã Lục Sĩ Thành tuần tra trên sông Hậu, phát hiện phương tiện đường thủy số hiệu HG15479 đang vận chuyển cát có dấu hiệu nghi vấn.

Người điều khiển phương tiện là T.V.T. (SN 1986, ngụ xã Trường Long Tây). Qua kiểm tra, phương tiện vận chuyển khoảng 95 m³ cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Công an xã Lục Sĩ Thành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý.

Ngày 20/9, Công an xã Đại Điền phối hợp Công an xã Quới Điền tổ chức tuần tra trên sông Hàm Luông, phát hiện ghe gỗ do N.V.C.L. (SN 2001, ngụ xã Hưng Nhượng) điều khiển, chứa khoảng 9 m³ cát; tàu sắt do T.V.T. (SN 1966, ngụ xã Hưng Nhượng) điều khiển, chứa khoảng 15 m³ cát.

Cả hai phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. Công an xã đã lập biên bản vụ việc, đồng thời vận động ông L. tự nguyện tháo hệ thống máy bơm hút cát được lắp đặt trên phương tiện.

Lực lượng Công an cơ sở phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm.

Trên sông Hàm Luông, trong lúc tuần tra, Công an xã Thạnh Phú phát hiện ghe gỗ có tải trọng khoảng 100 tấn, được trang bị hệ thống bơm hút cát, do N.T.Đ. (SN 1984) và T.H.M. (SN 1980, cùng ngụ xã Ba Tri) điều khiển. Trong khoang có 41 m³ cát lòng sông. Những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, khối lượng cát.

Trong cao điểm, Công an phường Thanh Đức đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý hàng loạt hành vi vi phạm. Trên sông Cổ Chiên, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ghe gỗ không số do T.V.M.H. (SN 1998) và N.M.D. (SN 1988, cùng ngụ xã An Bình) điều khiển, có hành vi bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cùng về hành vi này, Công an phường Thanh Đức đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.M.P. (SN 1984, cư ngụ xã An Bình) và Đ.V.N. (SN 1978, ngụ xã Bình Phước), với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng.