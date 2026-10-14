Công an Vĩnh Long truy tìm tung tích bé sơ sinh tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bãi rác Hòa Phú

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 14/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) cho biết đơn vị đang thụ lý, xác minh vụ việc "chết người chưa rõ nguyên nhân" được phát hiện vào chiều 27/7/2026 tại ấp Phú Hưng, xã Phú Quới.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 27/7/2026, anh Lưu Trường An (sinh năm 1993, trú tại ấp 9A, xã Cái Ngang) đã gọi điện trình báo Công an xã Phú Quới. Trong lúc điều khiển xe cuốc dọn rác tại bãi rác số 4 thuộc khu bãi rác Khu công nghiệp Hòa Phú (ấp Phú Hưng, xã Phú Quới), anh bất ngờ phát hiện một thi thể trẻ em đang trong thời kỳ phân hủy nên lập tức dừng việc và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Quới đã nhanh chóng báo cáo Phòng PC02. Lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp nhận thi thể để phục vụ công tác điều tra.

Bãi rác số 4 nơi phát hiện thi thể của bé trai sơ khoảng 1 ngày tuổi.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nạn nhân là một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, có chiều dài 65cm, chu vi vòng đầu 19cm, chưa có răng, thể trạng trung bình và không mặc quần áo. Tại thời điểm phát hiện, tử thi đang trong giai đoạn trương thối, phân hủy mạnh, với thời gian tử vong ước tính khoảng từ 3 đến 5 ngày.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác định lai lịch nạn nhân để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố gồm: Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Cơ quan Công an phát đi thông báo kêu gọi: Ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, xin vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long qua số điện thoại đường dây nóng 0853.456.469 (gặp điều tra viên Phạm Anh Thư) để cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.