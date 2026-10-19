Công an Vĩnh Long: Tích cực thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Ngày 19/10, tại xã Hiếu Thành, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), Công ty GeneViet và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ tại 11 xã lân cận trên địa bàn.

Tại điểm thu nhận, cán bộ Công an phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết; tổ chức thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân.

CBCS hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tổ chức thu nhận mẫu ADN.

Cán bộ thực hiện tận tình hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, ngày 19 và 20/10, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho 1.509 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ công tác khoa học mà còn là thêm một cơ hội để kết nối thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, góp phần làm sáng ngời thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.