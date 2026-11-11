Công an Vĩnh Long tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả”, Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11.

Tại xã Trà Cú, Công an xã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy chuyển đổi số, vì Nhân dân phục vụ”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Qua hơn 2 tháng thực hiện, Công an xã đã tổ chức 15 cuộc, với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, nhân viên Mobifone và các lực lượng tại địa phương tham gia. Đồng thời, tổ chức 4 cuộc tuyên truyền với trên 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự; hỗ trợ thu nhận định danh mức 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội cho hơn 1.000 trường hợp; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 2.000 trường hợp.

Công an xã Trà Cú hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 tại các cơ sở tôn giáo và tuyên truyền tiện ích VNeID cho học sinh.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an xã Trà Cú, cho biết: “Các đồng chí trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục trên máy vi tính hoặc trên điện thoại thông minh. Từ đó, giảm được chi phí, thời gian đi lại và đơn giản hóa thủ tục hành chính, người dân có thể thực hiện tại nhà, không cần đến trực tiếp cơ quan Công an”.

Tại xã Hòa Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an xã chủ động tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng, tổ chức “Ngày thứ Bảy chuyển đổi số - phục vụ Nhân dân” tại các ấp. Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động trực tiếp đến khu dân cư, hộ gia đình, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cập nhật thông tin cá nhân và khai thác tiện ích trên ứng dụng VNeID. Tính đến hết ngày 30/10, Công an xã Hòa Minh đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp giấy tờ trên VNeID cho hơn 1.000 trường hợp.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ người dân trên điện thoại cá nhân, từ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đối với trường hợp đủ điều kiện, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe đến hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú. Nhờ được hướng dẫn cụ thể, người dân từng bước làm quen, tự tin hơn khi sử dụng các tiện ích số.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phấn (ngụ xã Hòa Minh) chia sẻ: “Được các đồng chí Công an hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế vào VNeID, bản thân thấy rất thuận tiện. Chuyển đổi số hiện nay rất hiệu quả, khi đi giao dịch chỉ cần mang theo Căn cước, điện thoại là được, vì các thông tin đã tích hợp trên ứng dụng VNeID, từ đó giúp người dân giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian và công sức”.

Công an xã Hòa Minh hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số trên điện thoại.

Tại xã Phú Thuận, Công an xã cũng chú trọng hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận các tiện ích trên VNeID. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn kích hoạt tài khoản, đăng nhập, sử dụng các tiện ích và giải đáp khó khăn, vướng mắc ngay tại nhà. Nhờ đó, người dân từng bước nâng cao kỹ năng số, tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID đạt trên 95%.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, các điểm nghẽn trong tiếp cận dịch vụ số đang từng bước được tháo gỡ.