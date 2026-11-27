Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở đã triển khai đồng bộ biện pháp công tác, thành lập 8 chốt kiểm soát, tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Qua 2 tháng thực hiện cao điểm, Công an toàn tỉnh phát hiện 212 vụ, 277 đối tượng vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ hơn 8.000m³ cát trái phép. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 95 vụ, 126 đối tượng và 16 phương tiện thủy, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; tịch thu hơn 5.000m³ cát; khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về hành vi khai thác tài nguyên.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp tuần tra, phát hiện, bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép.

Điển hình, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT) phối hợp Tổ công tác số 2 Công an tỉnh và Công an xã Quới Thiện tuần tra trên sông Cổ Chiên, phát hiện 3 ghe sắt chở tổng cộng 149,97m³ cát sông không rõ nguồn gốc.

Công an xã Chợ Lách phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với tổng số tiền 70 triệu đồng, tịch thu 75,6m³ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp. Trong khi tuần tra trên sông Cổ Chiên, đoạn qua địa phận xã Chợ Lách, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 2 phương tiện thủy (1 tàu sắt, 1 ghe gỗ) chở 87,84m³ cát lòng sông, có dấu hiệu khai thác trái phép.

Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp tuần tra trên sông Cổ Chiên, phát hiện ghe vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc.

Tại tuyến sông Hậu, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Định An và Công an xã An Phú Tân tuần tra, phát hiện 2 ghe gỗ đang khai thác cát trái phép. Còn trên tuyến sông Hàm Luông, Tổ công tác Công an xã Đại Điền phát hiện, lập biên bản 3 phương tiện có hành vi tàng trữ, vận chuyển, khai thác cát san lấp không rõ nguồn gốc, với tổng khối lượng 367,61m³.

Rạng sáng 25/11, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Măng Thít và nhánh sông Hậu, Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình (Phòng CSGT) phát hiện, xử lý 3 phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm, hút cát cùng 4 đối tượng liên quan.

Thủy đoàn II (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý nhóm đối tượng cùng phương tiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Trước đó, rạng sáng 14/11, trên sông Hàm Luông, đoạn qua xã Tân Hào, Thủy đoàn II chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 3 phương tiện đang trực tiếp khai thác cát trái phép, với tổng khối lượng ước tính 71m³. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 sà lan vận chuyển khoảng 108m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các phương tiện khai thác. Tổng khối lượng cát trên 4 phương tiện ước tính khoảng 180m³.

Chủ động phòng ngừa, siết chặt quản lý từ cơ sở

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Các đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành quy trình xử lý vi phạm hành chính và quy trình giải quyết nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, tạo cơ sở thống nhất để lực lượng Công an cơ sở chủ động triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho chủ phương tiện, bến, bãi và các đối tượng có thiết bị bơm hút ký cam kết không vi phạm và rà soát bến bãi, phương tiện, đối tượng liên quan nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống khai thác cát trái phép.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho chủ phương tiện, bến, bãi và các cá nhân có thiết bị bơm, hút cát ký cam kết chấp hành pháp luật; rà soát các phương tiện, bến bãi và đối tượng có liên quan để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Lực lượng Công an cơ sở kiểm tra phương tiện có dấu hiệu khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp được khuyến cáo kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp trước khi mua bán, sử dụng.

Công an Vĩnh Long đấu tranh mạnh với hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Đại tá Lê Văn Tư, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản. Công an các đơn vị, địa phương bám sát tình hình thực tế, chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long duy trì các chốt và hoạt động thường xuyên, liên tục để nắm sát tình hình, chủ động phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công an Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho chủ phương tiện, bến, bãi và các đối tượng có thiết bị bơm hút ký cam kết không vi phạm.

Cùng với duy trì hoạt động các chốt kiểm soát, lực lượng Công an toàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền, vận động chủ phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm, hút cát trái phép tự nguyện tháo dỡ, chuyển đổi ngành nghề; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.