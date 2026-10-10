Công an Vĩnh Long chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 625 phương tiện vỏ lãi gắn động cơ, riêng phường Thanh Đức có 12 phương tiện. Do đặc thù địa bàn sông nước, vỏ lãi được người dân sử dụng phổ biến để đi lại, phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, loại phương tiện này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được quản lý và sử dụng đúng quy định.

Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục Cảnh sát giao thông) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời trao tặng áo phao cho các chủ phương tiện vỏ lãi gắn động cơ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Cảnh sát đường thủy tuyên truyền, tặng áo phao cho các chủ phương tiện vỏ lãi trên địa bàn phường Thanh Đức.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trong đó chú trọng tuân thủ quy tắc tránh, vượt, chuyển hướng; giữ khoảng cách an toàn; chở đúng tải trọng và số người quy định; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh.

Người dân không tự ý đóng mới, hoán cải phương tiện hoặc lắp đặt động cơ có công suất không phù hợp với đặc tính kỹ thuật; không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động. Việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện được thực hiện theo quy định; người điều khiển phải được học tập pháp luật, có chứng chỉ chuyên môn và giấy chứng nhận phù hợp theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.