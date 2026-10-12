Công an Vĩnh Long bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cô gái trên đường đi làm về

Ngày 12/10, Công an xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Chí Tưởng (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bị can Lê Chí Tưởng nơi hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 29/9, trên đường đi làm về, chị N (21 tuổi, ngụ xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long) bị một thanh niên chạy xe máy đi ngược chiều khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị N chạy đến một nhà dân gần đó để cầu cứu và liên hệ với gia đình. Sau đó, gia đình chị N trình báo vụ việc đến công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hải nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy xét nghi phạm.

Đến ngày 4/10, lực lượng công an tạm giữ Lê Chí Tưởng. Tại cơ quan công an, bước đầu Tưởng thừa nhận hành vi phạm tội.