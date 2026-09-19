Công an Vĩnh Long bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 30 năm lẩn trốn

Ngày 18/9, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công bị án Hoàng Minh (68 tuổi, thường trú tại ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long). Đây là đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã trốn chạy suốt gần 30 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1987, Hoàng Minh bị Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên phạt 10 năm tù giam về 3 tội danh: Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Trộm cắp tài sản công dân và Trốn khỏi nơi giam. Tuy nhiên, đến năm 1990, trong quá trình đang chấp hành án, đối tượng này lại liều lĩnh phá vòng vây, tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Hoàng Minh, 68 tuổi, bị bắt sau 30 năm lẩn trốn (Ảnh: CACC).

Trong suốt thời gian lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật, Minh không những không hối cải mà còn tiếp tục thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng sử dụng thủ đoạn liên tục thay đổi tên họ, vỏ bọc cá nhân và thường xuyên di chuyển chỗ ở qua nhiều địa bàn khác nhau, từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến khu vực Đông Nam Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác truy bắt đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã lập chuyên án, chủ động rà soát, xác minh và đối chiếu từng dấu vết nhỏ nhất liên quan đến đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, địa phương và nguồn tin quý giá từ quần chúng nhân dân, đến chiều 16/9, lực lượng chức năng đã tóm gọn Hoàng Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.