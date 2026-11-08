Công an vây ráp loạt thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách trong đêm

Ngày 8/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang xác minh, xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau sử dụng xe máy tụ tập, chạy xe đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An phân loại, làm việc với các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Công an Nghệ An

Đêm 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, kiểm soát và chốt chặn tại nhiều tuyến đường.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra tại những khu vực thường có đông thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm như đường Hồ Tùng Mậu, đường Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông. Một số nhóm có dấu hiệu chuẩn bị chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Cũng trong ngày 8/11, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trong số này, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng, gồm Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi, cùng trú phường Nam Nha Trang); Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa).

Số còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an khởi tố nhóm người để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Theo điều tra, H.N.H.G. (17 tuổi, trú xã Cam Lâm) và T.G.H. (chưa rõ lai lịch) hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Hồi gần giữa tháng 3, hai người này rủ theo hàng chục thanh niên mang theo nhiều hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai chứa xăng hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Đường Sắt trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang, để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp nhau tại điểm hẹn, hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến V.T.P. và N.M.K. (người trong nhóm H.) bị chém, tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 48% và 34%.

Ngoài ra, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trên đường kéo đến điểm hẹn, hai nhóm này chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh, gây mất an ninh trật tự.

Xuân Ngọc